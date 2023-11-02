Молдова отказалась платить членские взносы в СНГ и готовится выходить из организации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правительство Молдовы исключит Содружество независимых государств из списка организаций, которым она платит ежегодные членские взносы. Решение приняли после денонсации членства в общественных организациях и "банковских санкций, наложенных на рф" Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.
Детали
Согласно проекту решения Министерства финансов Молдовы, сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году уменьшается на 16 млн леев (с 66,5 млн до 50,5 млн леев). Снижение в значительной степени вызвано тем, что страна больше не будет платить взносы за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях сообщества.
Отмечается, что на фоне российского вторжения в Украину власти Кишинева объявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации, созданной в 1991 году, после распада СССР.
Напомним
6 октября Кабинет министров Украины остановил действие соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью в части отношений правительства Украины с правительствами рф и белоруссии.
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