Санду звинуватила рф в "купівлі" виборців на місцевих виборах у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президентка Молдови Майя Санду звинуватила Росію в «купівлі» виборців на місцевих виборах, які відбудуться цими вихідними, шляхом спрямування грошей промосковським політичним партіям, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
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Санду заявила, що Москва направила 90 мільйонів молдавських леїв (близько 4,9 мільйона доларів) за два місяці на фінансування «злочинних груп». Серед них є заборонена партія під керівництвом бізнесмена-втікача Ілана Шора.
«Росія раніше купувала тих людей, які керували Молдовою», – сказала Санду в інтерв’ю Jurnal TV, маючи на увазі корупційні скандали перед її виборами 2020 року. – «У неї більше немає такої можливості. Зараз вона купує громадян Молдови. Кремль використовує різні категорії людей... Є люди, які працюють на Кремль, і вони їдуть до Москви за грошима».
Російська сторона звинувачення Санду наразі не коментувала.
Жителі Молдови голосуватимуть у неділю на виборах, які розглядаються як барометр прагнення країни домогтися членства в ЄС.
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