Якщо Грузія та Молдова розпочнуть власну деокупацію, Україні буде легше - Данілов

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«Третя світова війна почалася в 2008 році, коли рф напала на Грузію, забрала частину її території, потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (війна) була в «крутому» стані, а зараз перейшла в активну стадію. Він увійшов у гарячу фазу 24 лютого 2022 року, і те, що зараз відбувається на території Ізраїлю, на території інших країн, це вже наслідки. Щобільше, я впевнений, що це остання війна, яку ми з вами спостерігатимемо», - заявив Данілов.

За його словами, якби Грузія і Молдова почали звільняти свої території від рф під час війни в Україні, то питання повернення захоплених агресором територій спільно вирішувалося б швидше.

«Я вже [висловлював] свою позицію наприкінці лютого, на початку березня, коли почалася агресія проти нас, і я сказав: якби грузини та Молдова почали звільняти свої території від російських окупантів, ми б розв'язали це питання набагато швидше. Але це залежить від їхніх урядів, цих країн. Вони вірять, що з нашою допомогою, тобто коли ми переможемо над росією, вони дуже швидко звільнять свої території», – сказав Олексій Данілов.

За його словами, якби світ відповів путіну під час війни в Грузії в 2008 році і подій в Криму в 2014 році, зараз було б набагато менше втрат.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський висловив солідарність з грузинським народом та підтримку суверенітету Грузії, а також назвав умову повернення миру в Європу. На думку Зеленськго, лише повна деокупація України та земель Грузії, покарання російського загарбника й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ.

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