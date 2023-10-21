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Якщо Грузія та Молдова розпочнуть власну деокупацію, Україні буде легше - Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Третя світова війна почалася з нападу росії на Грузію у 2008 році, наразі триває її гаряча фаза. Ба більше, за його словами, якби Грузія і Молдова почали звільняти окуповані території, Україні було б легше. Про це Данілов заявив під час телемарафону, коли його попросили прокоментувати тезу про те, що Третя світова війна почалася з нападу "Хамас" на Ізраїль, пише Радіо Свобода, передає УНН.

Якщо Грузія та Молдова розпочнуть власну деокупацію, Україні буде легше - Данілов

Цитата 

«Третя світова війна почалася в 2008 році, коли рф напала на Грузію, забрала частину її території, потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (війна) була в «крутому» стані, а зараз перейшла в активну стадію. Він увійшов у гарячу фазу 24 лютого 2022 року, і те, що зараз відбувається на території Ізраїлю, на території інших країн, це вже наслідки. Щобільше, я впевнений, що це остання війна, яку ми з вами спостерігатимемо», - заявив Данілов. 

За його словами,  якби Грузія і Молдова почали звільняти свої території від рф під час війни в Україні, то питання повернення захоплених агресором територій спільно вирішувалося б швидше.

«Я вже [висловлював] свою позицію наприкінці лютого, на початку березня, коли почалася агресія проти нас, і я сказав: якби грузини та Молдова почали звільняти свої території від російських окупантів, ми б розв'язали це питання набагато швидше. Але це залежить від їхніх урядів, цих країн. Вони вірять, що з нашою допомогою, тобто коли ми переможемо над росією, вони дуже швидко звільнять свої території», – сказав Олексій Данілов.

За його словами, якби світ відповів путіну під час війни в Грузії в 2008 році і подій в Криму в 2014 році, зараз було б набагато менше втрат.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський висловив солідарність з грузинським народом та підтримку суверенітету Грузії, а також назвав умову повернення миру в Європу. На думку Зеленськго, лише повна деокупація України та земель Грузії, покарання російського загарбника й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російсько-грузинська війна 2008 року: що спільного із нападом рф на Україну

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