Если Грузия и Молдова начнут собственную деоккупацию, Украине будет легче - Данилов

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«Третья мировая война началась в 2008 году, когда рф напала на Грузию, забрала часть её территории, потом была ситуация февраля 2014 года. Просто она (война) была в «крутом» состоянии, а сейчас перешла в активную стадию. Он вошел в горячую фазу 24 февраля 2022 года, и то, что сейчас происходит на территории Израиля, на территории других стран, это уже последствия. Более того, я уверен, что это последняя война, которую мы с вами будем наблюдать», - заявил Данилов.

По его словам, если бы Грузия и Молдова начали освобождать свои территории от рф во время войны в Украине, то вопрос возвращения захваченных агрессором территорий совместно решался бы быстрее.

«Я уже [высказывал] свою позицию в конце февраля, в начале марта, когда началась агрессия против нас, и я сказал: если бы грузины и Молдова начали освобождать свои территории от российских оккупантов, мы бы решили этот вопрос гораздо быстрее. Но это зависит от их правительств, этих стран. Они верят, что с нашей помощью, то есть когда мы победим над россией, они очень быстро освободят свои территории», – сказал Алексей Данилов.

По его словам, если бы мир ответил путину во время войны в Грузии в 2008 году и событий в Крыму в 2014 году, сейчас было бы гораздо меньше потерь.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выразил солидарность с грузинским народом и поддержку суверенитета Грузии, а также назвал условие возвращения мира в Европу. По мнению Зеленского, только полная деоккупация Украины и земель Грузии, наказание российского захватчика и возмещение нанесенного им ущерба вернет мир и стабильность в Европу и мир.

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