Санду обвинила рф в "покупке" избирателей на местных выборах в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Молдовы Майя Санду обвинила россию в «покупке» избирателей на местных выборах, которые состоятся в эти выходные, путем направления денег промосковским политическим партиям, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Детали
Санду заявила, что москва направила 90 миллионов молдавских леев (около 4,9 миллиона долларов) за два месяца на финансирование «преступных групп». Среди них есть запрещенная партия под руководством беглого бизнесмена Илана Шора.
«россия ранее покупала тех людей, которые руководили Молдовой», – сказала Санду в интервью Jurnal TV, имея в виду коррупционные скандалы перед ее выборами 2020 года. – «У нее больше нет такой возможности. Сейчас она покупает граждан Молдовы. Кремль использует разные категории людей... Есть люди, которые работают на Кремль, и они едут в москву за деньгами».
Российская сторона обвинения Санду пока не комментировала.
Жители Молдовы будут голосовать в воскресенье на выборах, которые рассматриваются как барометр стремления страны добиться членства в ЕС.
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