Україна зупинила дію ще однієї угоди у межах СНД у частині про рф та білорусь

Цитата

"Зупинено дію Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі злочинністю, вчиненої 25.11.1998 у москві, в частині відносин уряду України з урядами рф та республіки білорусь", - написав Мельничук.

Доповнення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вихід України з угоди про соціальний захист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань, учиненої у москві.