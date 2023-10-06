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Україна зупинила дію ще однієї угоди у межах СНД у частині про рф та білорусь

Київ • УНН

 • 670865 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України зупинив дію угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі зі злочинністю у частині відносин уряду України з урядами рф та білорусі. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Цитата

"Зупинено дію Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі злочинністю, вчиненої 25.11.1998 у москві, в частині відносин уряду України з урядами рф та республіки білорусь", - написав Мельничук.

Доповнення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вихід України з угоди про соціальний захист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань, учиненої у москві.

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