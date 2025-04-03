"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

США ввели 10% пошлины для Украины, но она не является критической, и Украина уже работает над тем, чтобы условия были лучше, заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в X в четверг, пишет УНН.

Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично - указала Свириденко.

Для Украины, указала она, будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной более высокой пошлины, как вот у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет.

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Украина экспортировала в США в 2024 году на $874 млн, из которых $363 приходилось на чугун и еще $112 млн - на трубы, отметила Свириденко. По ее словам, Украина экспортирует в США более 600 различных категорий товаров (очень разных - даже гаечные ключи), из них 65 видов продукции - на сумму более $1 млн.

Взамен мы купили у США товаров на сумму $3,4 млрд.

Украинские пошлины на американские товары, как отметила министр экономики, достаточно низкие - на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть - 0%.

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Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия - американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия. (...) Украине есть, что предложить США как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выиграют обе наши страны - указала Свириденко.

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