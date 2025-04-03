"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

США запровадили 10% мита для України, але воно не є критичним, і Україна вже працює над тим, щоб умови були кращі, заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко у X у четвер, пише УНН.

Для Україна, вказала вона, діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає.

Трамп введе мита для України у 10%

Україна експортувала до США у 2024 році на $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн - на труби, зазначила Свириденко. З її слів, Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних - навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції - на суму понад $1 млн.

Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд.

Українські мита на американські товари, як зазначила міністерка економіки, досить низькі - на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту - 0%.

Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови - американська заява чітко говорить про таку можливість. Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. (...) Україна має, що запропонувати США як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни