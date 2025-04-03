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"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Київ • УНН

 • 144467 перегляди

США запровадили 10% мито для України, але воно не є критичним. У 2024 році експорт до США склав $874 млн, імпорт – $3,4 млрд. Україна сподівається на кращі умови.

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

США запровадили 10% мита для України, але воно не є критичним, і Україна вже працює над тим, щоб умови були кращі, заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко у X у четвер, пише УНН.

Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично

- вказала Свириденко.

Для Україна, вказала вона, діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає.

Трамп введе мита для України у 10%03.04.25, 00:12 • 7303 перегляди

Торгівля з США: експорт, імпорт та мита

Україна експортувала до США у 2024 році на $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн - на труби, зазначила Свириденко. З її слів, Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних - навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції - на суму понад $1 млн.

Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд.

Українські мита на американські товари, як зазначила міністерка економіки, досить низькі - на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту - 0%.

Що збирається робити уряд

Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови - американська заява чітко говорить про таку можливість. Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. (...) Україна має, що запропонувати США як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни

- вказала Свириденко.

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Юлія Шрамко

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