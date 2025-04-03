Міністр фінансів США закликав не відповідати на нові мита Трампа: каже, "зачекаємо і подивимося" на переговорах
Київ • УНН
Міністр фінансів США закликав торгових партнерів не відповідати на нові мита Трампа. Україна зіткнеться з 10% митом.
Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав торгових партнерів Сполучених Штатів не вживати заходів у відповідь проти нового набору "взаємних" мит президента Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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"Я б не намагався вживати заходів у відповідь, - сказав Бессент в інтерв'ю Bloomberg Television у середу. - Якщо ви не вживете заходів у відповідь, це верхня межа цифри".
Бессент виступив невдовзі після того, як Трамп представив 10% універсального базового мита для багатьох торгових партнерів із набагато вищими додатковими митами для інших, включаючи 34% ставку для Китаю та 20% збір для Європейського Союзу.
"Це верхня межа цифри, що виключає заходи у відповідь, - сказав Бессент. - Щодо переговорів - подивимося".
У той час як інші країни звернулися до Вашингтона з пропозицією про торгові переговори, міністр фінансів США дав зрозуміти, що адміністрація "дозволить усьому втрястись на деякий час".
"Побачимо, що з цього вийде", - зазначив він.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп представив мита обсягом не менше ніж 10% у середу практично для всього світу, за одним помітним винятком: росія.
Україна, проти якої рф розв'язала війну, зіткнеться з "взаємним" митом США обсягом 10%.