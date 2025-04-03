Министр финансов США призвал не отвечать на новые пошлины Трампа: говорит, "подождем и посмотрим" на переговорах
Киев • УНН
Министр финансов США призвал торговых партнеров не отвечать на новые пошлины Трампа. Украина столкнется с 10% пошлиной.
Министр финансов США Скотт Бессент призвал торговых партнеров Соединенных Штатов не принимать ответные меры против нового набора "взаимных" пошлин президента Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
"Я бы не пытался принимать ответные меры, - сказал Бессент в интервью Bloomberg Television в среду. - Если вы не примете ответные меры, это верхняя граница цифры".
Бессент выступил вскоре после того, как Трамп представил 10% универсальной базовой пошлины для многих торговых партнеров с гораздо более высокими дополнительными пошлинами для других, включая 34% ставки для Китая и 20% сбора для Европейского Союза.
"Это верхняя граница цифры, исключающая ответные меры, - сказал Бессент. - Что касается переговоров - посмотрим".
В то время как другие страны обратились к Вашингтону с предложением о торговых переговорах, министр финансов США дал понять, что администрация "позволит всему утрястись на некоторое время".
"Посмотрим, что из этого выйдет", - отметил он.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп представил пошлины в размере не менее 10% в среду практически для всего мира, за одним заметным исключением: россия.
Украина, против которой рф развязала войну, столкнется со "взаимной" пошлиной США в размере 10%.