Президент США Дональд Трамп представив мита обсягом не менше ніж 10% у середу практично для всього світу, за одним помітним винятком: росія. У Білому домі пояснили це у коментарях американським медіа, пише УНН.

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Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт повідомила Axios у середу, що росію було виключено, тому що санкції США вже "виключають будь-яку значущу торгівлю".

Чиновник Білого дому повідомив журналістці Жасмін Райт із NOTUS, що росія "не входить до цього списку, тому що санкції через війну в Україні вже звели торгівлю між двома країнами до нуля", зазначає Newsweek.

Проте США, як і раніше, торгують із росією більше, ніж із країнами, такими як Маврикій чи Бруней, які потрапили до списку мит Трампа, зауважує Axios.

Навіть віддалені острівні території, такі як Токелау (населення 1500 осіб) у південній частині Тихого океану та Шпіцберген (населення 2500 осіб) за Полярним колом – території Нової Зеландії та Норвегії відповідно – були включені до списку мит.

Однак Лівітт зазначила, що Куба, білорусь та Північна Корея також не були включені, тому що існуючі мита та санкції щодо них вже надто високі.

Як зазначає Axios, вартість торгівлі між США та росією різко впала з приблизно 35 мільярдів доларів у 2021 році до 3,5 мільярдів доларів минулого року через санкції, введені у зв'язку із вторгненням росії в Україну. росія попросила Трампа зняти деякі з цих санкцій у межах переговорів про припинення вогню за посередництва США, які, як зауважує видання, "значною мірою зайшли в глухий кут".

Раніше цього тижня Трамп пригрозив росії вторинним митом на нафту. Він також сказав, що "розлютився" на російського диктатора володимира путіна через його нещодавні коментарі про Україну.

Лівітт зазначив, що росія все ще може зіткнутися із "додатковими жорсткими санкціями".

Дві інші великі економіки, виключені з вичерпного списку Трампа, - це Канада і Мексика. Лівітт підтвердила, що це сталося тому, що Трамп уже ввів 25% мита на обидві країни.

Доповнення

Україна, проти якої рф розв'язала війну, зіткнеться з "взаємним" митом США обсягом 10%.

