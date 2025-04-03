Трамп введе мита для України у 10%
Київ • УНН
Дональд Трамп оголосив про введення нових мит для окремих країн, включаючи Україну, для якої мито складе 10%. Рішення набуде чинності 9 квітня 2025 року.
Президент США Дональд Трамп введе мита для України на рівні 10%, передає УНН.
Деталі
Офіційний акаунт Білого дому в соцмережі Х наводить відповідну інформацію, за якою США вводить мита для України у 10%. Варто також зазначити, що росія відсутня у відповідному списку.
Взаємні мита набудуть чинності з 9 квітня 2025 року. А мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.
Доповнення
Трамп оголосив про введення нових мит для окремих країн, зокрема Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%.
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Також Трамп заявив, що опівночі США запровадить 25% мита на всі іноземні авто з іноземних країн.
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