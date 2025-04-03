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Трамп введе мита для України у 10%

Київ • УНН

 • 7307 перегляди

Дональд Трамп оголосив про введення нових мит для окремих країн, включаючи Україну, для якої мито складе 10%. Рішення набуде чинності 9 квітня 2025 року.

Трамп введе мита для України у 10%

Президент США Дональд Трамп введе мита для України на рівні 10%, передає УНН.

Деталі

Офіційний акаунт Білого дому в соцмережі Х наводить відповідну інформацію, за якою США вводить мита для України у 10%. Варто також зазначити, що росія відсутня у відповідному списку.

Взаємні мита набудуть чинності з 9 квітня 2025 року. А мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

Доповнення

Трамп оголосив про введення нових мит для окремих країн, зокрема Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%.

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список02.04.25, 23:46 • 10311 переглядiв

Також Трамп заявив, що опівночі США запровадить 25% мита на всі іноземні авто з іноземних країн.

Трамп заявив, що опівночі підпише указ про запровадження 25% мита на всі іноземні авто02.04.25, 23:24 • 10517 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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