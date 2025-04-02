Трамп заявив, що опівночі підпише указ про запровадження 25% мита на всі іноземні авто

Президент США Дональд Трамп заявив, що опівночі США запровадить 25% мита на всі іноземні авто з іноземних країн, передає УНН.

Жахливі дисбаланси зруйнували нашу промислову базу і поставили під загрозу нашу національну безпеку. Я зовсім не звинувачую інші країни в цьому лихові. Я звинувачую колишніх президентів і колишніх лідерів, які не виконували свою роботу. Вони дозволили цьому статися, і вони дозволили цьому статися до такої міри, що ніхто навіть не може повірити. Саме тому опівночі ми запроваджуємо 25% ввізне мито на всі автомобілі іноземного виробництва