Трамп заявив, що опівночі підпише указ про запровадження 25% мита на всі іноземні авто
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка запровадить 25% мита на всі іноземні авто. Також у середу було оголошено про 25% тариф на імпорт пива та алюмінієвих банок.
Президент США Дональд Трамп заявив, що опівночі США запровадить 25% мита на всі іноземні авто з іноземних країн, передає УНН.
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Жахливі дисбаланси зруйнували нашу промислову базу і поставили під загрозу нашу національну безпеку. Я зовсім не звинувачую інші країни в цьому лихові. Я звинувачую колишніх президентів і колишніх лідерів, які не виконували свою роботу. Вони дозволили цьому статися, і вони дозволили цьому статися до такої міри, що ніхто навіть не може повірити. Саме тому опівночі ми запроваджуємо 25% ввізне мито на всі автомобілі іноземного виробництва
Нагадаємо
У середу адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що запроваджує 25%-ий тариф на весь імпорт пива, додаючи напій і порожні алюмінієві банки до списку похідних продуктів, що підпадають під її тарифи на алюміній.
США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ02.04.25, 21:45 • 13274 перегляди