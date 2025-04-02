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США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13274 перегляди

Адміністрація Трампа вводить 25% мито на імпорт пива та порожні алюмінієві банки з 4 квітня. Це рішення торкнеться імпорту пива на $7,5 млрд, де лідирує Мексика.

США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

У середу адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що запроваджує 25%-ий тариф на весь імпорт пива, додаючи напій і порожні алюмінієві банки до списку похідних продуктів, що підпадають під її тарифи на алюміній, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство торгівлі США заявило в повідомленні Федерального реєстру, що мита на пиво та порожні алюмінієві банки стягуватимуться з п'ятниці, 4 квітня.

У повідомленні про перегляд попередніх змін тарифу Трампа на алюміній вказано лише тарифний код для пива, виготовленого з солоду. У ньому не згадується підпорядкований код для імпорту пива у скляній тарі.

Міністерство торгівлі не одразу відповіло на запитання Reuters щодо повідомлення. Розкриття інформації відбулося за кілька годин до того, як Трамп, як очікується, оголосить про масштабні взаємні тарифи для торгових партнерів США, що призведе до ескалації глобальної торгової війни та підштовхне очікуване зростання цін.

Цей крок завдасть суттєвого удару по імпорту пива, який, за даними Бюро перепису населення США, у 2024 році перевищив $7,5 млрд. Мексика домінує в імпорті пива в США, $6,3 млрд. минулого року, за нею слідують Нідерланди з $683 млн., Ірландія з $192 млн. та Канада з $73 млн.

Запроваджені Трампом мита відкриють нову еру ризиків для світової економіки - Bloomberg02.04.2025, 18:22 • 21008 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Міністерство торгівлі США
Reuters
Bloomberg L.P.
Мексика
Дональд Трамп
Канада
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