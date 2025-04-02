Запроваджені Трампом мита відкриють нову еру ризиків для світової економіки - Bloomberg

У середу президент Дональд Трамп має намір оголосити про наймасштабніші торговельні обмеження США за останнє століття. Це може в одну мить перевернути глобальну торговельну систему, встановлену після Другої світової війни, і створити важко передбачувані економічні ризики, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Плани адміністрації запровадити те, що Трамп називає взаємними тарифами, змусили інвесторів, керівників, урядовців та споживачів по всьому світу гадати, чого варто очікувати, коли Трамп вийде на трибуну на заході в Рожевому саду Білого дому о 16:00.

За словами головного економіста Nomura Holdings Inc. Роба Суббарамана, брак деталей щодо структури, розміру та цілей зборів призвів до того, що світ "літає наосліп" напередодні дня великих оголошень.

Запропоновані адміністрацією Трампа взаємні тарифи означають різні речі для різних людей. У той час як прямий підхід означає, що США відповідають зборам, які інші країни накладають на американські товари, ми підозрюємо, що критерії для американських взаємних мит будуть набагато ширшими, і їх буде набагато складніше оцінити кількісно - написав Роб Суббараман у нещодавньому листі до клієнтів.

Яку мету переслідує Трамп

Хоча Трамп ще не вказав цілі, він та його заступники націлені на Європейський Союз, Мексику, Канаду, Японію, Південну Корею, В’єтнам та Індію в прагненні покарати те, що вони вважають нечесною торговою практикою. Китайські товари вже позначено сукупним додатковим податком у розмірі 20%.

Близько 33 трильйонів доларів світової торгівлі знаходяться під прицілом, а країни від Бразилії до Китаю зіткнулися з падінням свого експорту до США від 4% до 90%, згідно даними Bloomberg Economics.

Індекс невизначеності глобальної торговельної політики у вівторок піднявся до найвищого рівня за всю історію, починаючи з 2009 року.

Китай, Японія і Корея обговорили торгівлю на тлі мит США

За словами економістів Goldman Sachs Group Inc., середній тариф США для всіх країн цього року, швидше за все, зросте на 15 процентних пунктів. Попереджається, що це підвищить базову інфляцію, послабить зростання та посилить ризик рецесії. Дії в середу доповнюють кроки, які вже було вжито після вступу Трампа на посаду в січні.

Адміністрація ввела сукупний податок у розмірі 20% на всі імпортовані товари з Китаю, а ставки в розмірі 25% діють на товари з Мексики та Канади. Також існує 25% глобальне мито на імпорт сталі та алюмінію. Трамп також підписав прокламацію про введення 25%-го мита на імпорт автомобілів і деяких автозапчастин, яке має набути чинності 3 квітня у Вашингтоні. Попереду будуть додаткові збори на галузевому рівні, наприклад, на фармацевтичну продукцію.

Втім, проблеми можуть торкнутися і американського бізнесу. Багато американських компаній висловлюють занепокоєння щодо нових мит, які збільшують витрати та з’їдають маржу (різницю між ціною і собівартістю). Іноземним керівникам доводиться зважувати, чи варто перенести принаймні частину виробництва до США, щоб обійти мита.

Очевидно, що світова бізнес-спільнота дивиться на це з тремтінням, враховуючи відсутність ясності та високі ставки, пов’язані з відновленням балансу в економіці, на яку припадає приблизно чверть світового ВВП - переконаний Джон Дентон, колишній австралійський дипломат, який нині є генеральним секретарем Міжнародної торгової палати.

Доповнення

Трамп оголосив про накладання високих мит на імпорт з країн, які купують венесуельську нафту і газ. Фактично, це каральний захід, який може вдарити по Китаю та Індії. Також це може посіяти нову невизначеність у світовій торгівлі.