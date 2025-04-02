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Введенные Трампом пошлины откроют новую эру рисков для мировой экономики - Bloomberg

Киев • УНН

 • 21008 просмотра

Трамп планирует масштабные ограничения торговли, что может перевернуть мировую систему. Экономисты предупреждают о рисках рецессии и роста инфляции из-за новых пошлин.

Введенные Трампом пошлины откроют новую эру рисков для мировой экономики - Bloomberg

В среду президент Дональд Трамп намерен объявить о самых масштабных торговых ограничениях США за последнее столетие. Это может в одно мгновение перевернуть глобальную торговую систему, установленную после Второй мировой войны, и создать трудно предсказуемые экономические риски, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Планы администрации ввести то, что Трамп называет взаимными тарифами, заставили инвесторов, руководителей, чиновников и потребителей по всему миру гадать, чего стоит ожидать, когда Трамп выйдет на трибуну на мероприятии в Розовом саду Белого дома в 16:00.

По словам главного экономиста Nomura Holdings Inc. Роба Суббарамана, нехватка деталей о структуре, размере и целях сборов привела к тому, что мир "летает вслепую" в преддверии дня больших объявлений.

Предложенные администрацией Трампа взаимные тарифы означают разные вещи для разных людей. В то время как прямой подход означает, что США отвечают сборам, которые другие страны накладывают на американские товары, мы подозреваем, что критерии для американских взаимных пошлин будут гораздо шире, и их будет гораздо сложнее оценить количественно

- написал Роб Суббараман в недавнем письме к клиентам. 

Какую цель преследует Трамп

Хотя Трамп еще не указал цели, он и его заместители нацелены на Европейский Союз, Мексику, Канаду, Японию, Южную Корею, Вьетнам и Индию в стремлении наказать то, что они считают нечестной торговой практикой. Китайские товары уже обозначены совокупным дополнительным налогом в размере 20%.

Около 33 триллионов долларов мировой торговли находятся под прицелом, а страны от Бразилии до Китая столкнулись с падением своего экспорта в США от 4% до 90%, согласно данным Bloomberg Economics.

Индекс неопределенности глобальной торговой политики во вторник поднялся до самого высокого уровня за всю историю, начиная с 2009 года.

Китай, Япония и Корея обсудили торговлю на фоне пошлин США01.04.25, 06:01 • 10067 просмотров

По словам экономистов Goldman Sachs Group Inc., средний тариф США для всех стран в этом году, скорее всего, вырастет на 15 процентных пунктов. Предупреждается, что это повысит базовую инфляцию, ослабит рост и усилит риск рецессии.  Действия в среду дополняют шаги, которые уже были предприняты после вступления Трампа в должность в январе.

Администрация ввела совокупный налог в размере 20% на все импортируемые товары из Китая, а ставки в размере 25% действуют на товары из Мексики и Канады. Также существует 25% глобальная пошлина на импорт стали и алюминия. Трамп также подписал прокламацию о введении 25%-й пошлины на импорт автомобилей и некоторых автозапчастей, которая должна вступить в силу 3 апреля в Вашингтоне. Впереди будут дополнительные сборы на отраслевом уровне, например, на фармацевтическую продукцию.

Впрочем, проблемы могут коснуться и американского бизнеса. Многие американские компании выражают обеспокоенность по поводу новых пошлин, которые увеличивают расходы и съедают маржу (разницу между ценой и себестоимостью). Иностранным руководителям приходится взвешивать, стоит ли перенести хотя бы часть производства в США, чтобы обойти пошлины.

Очевидно, что мировое бизнес-сообщество смотрит на это с трепетом, учитывая отсутствие ясности и высокие ставки, связанные с восстановлением баланса в экономике, на которую приходится примерно четверть мирового ВВП

- убежден Джон Дентон, бывший австралийский дипломат, который сейчас является генеральным секретарем Международной торговой палаты.

Дополнение

Трамп объявил о наложении высоких пошлин на импорт из стран, которые покупают венесуэльскую нефть и газ. Фактически, это карательная мера, которая может ударить по Китаю и Индии. Также это может посеять новую неопределенность в мировой торговле.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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