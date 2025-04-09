Цены на кофе сорта арабика достигли самого высокого уровня за последние 47 лет-Bloomberg

Фьючерсы на кофе арабика достигли $3,22 за фунт - самого высокого уровня с 1972 года. Причиной стала сильная засуха в Бразилии и проблемы с поставками в других странах-производителях.