Азиатские страны реагируют на тарифы США, защищая свои финансовые интересы. Япония ведет переговоры, Южная Корея оказывает поддержку автопроизводителям, Индия снижает ставки.
Вьетнам планирует увеличить закупки американской оборонной техники и ускорить поставки самолетов, чтобы смягчить последствия торговых ограничений со стороны США. Это решение принято в ответ на недавние пошлины.
Apple оперативно отправила партию техники из Индии в США, чтобы избежать новых таможенных ограничений. Пять грузовых самолетов доставили смартфоны и устройства.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложил США нулевые тарифы на промышленные товары и готов к контрмерам. Вьетнам также хочет снизить пошлины для США до нуля.
Nintendo отложила предварительные заказы Switch 2 в США из-за неопределенности с пошлинами Трампа. Акции компании упали на 10%, несмотря на запланированный выпуск консоли 5 июня.
Пол Чан заявил, что пошлины Трампа обрушили фондовый рынок США. Гонконг не будет вводить контрмеры, но выступает против действий США, сохраняя свободную и открытую экономику.
Дональд Трамп сообщил о разговоре с генсеком Компартии Вьетнама, который выразил готовность снизить пошлины до нуля. Трамп также напомнил о пошлинах США для других стран.
Пошлины Трампа на китайские товары могут заставить Apple поднять цены на iPhone. Самая дорогая модель может стоить около $2300, что приведет к падению спроса.
Из-за новых пошлин Трампа на производителей одежды во Вьетнаме и Индонезии, цены на Nike и Adidas могут вырасти. Акции Nike, Adidas и Puma резко упали после объявления о пошлинах.
США вводят высокие пошлины на товары из Вьетнама, Индии и Китая, что увеличит расходы Apple. Компания может поднять цены на iPhone, iPad и Apple Watch или понести финансовые потери.
Президент США объявил о введении новых пошлин для отдельных стран. В частности, Китай - 34%, Евросоюз и Великобритания - 20%.
Трамп планирует масштабные ограничения торговли, что может перевернуть мировую систему. Экономисты предупреждают о рисках рецессии и роста инфляции из-за новых пошлин.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Nintendo планирует выпуск Switch 2 на 2 апреля, когда Трамп объявит о новых тарифах. Компания переносит производство в Юго-Восточную Азию, чтобы избежать американских пошлин.
Белый дом планирует ввести взаимные пошлины со 2 апреля, но их действие может быть сужено. Под удар могут попасть Мексика, россия, Япония, Южная Корея и Вьетнам.
В 2024 году зафиксирован 151 случай экстремальной погоды, что привело к массовым перемещениям населения и углублению продовольственного кризиса. Прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений.
Президент США объявил о введении дополнительных 25% пошлин на импорт стали и алюминия. Трамп также заявил об ограничении японских инвестиций в US Steel.
80-летний вьетнамец Тай Нгок не спит с 1962 года после перенесенной лихорадки. Мужчина ведет активную жизнь, работает в поле и получает энергию от зеленого чая и рисового вина.
Президент Украины встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на Всемирном экономическом форуме. Стороны обсудили развитие торговли и договорились о наращивании поставок аграрной продукции.
Китай выразил готовность формировать с Вьетнамом сообщество с общим будущим на фоне 75-летия дипотношений. Страны подчеркивают важность исторического сотрудничества и называют друг друга «товарищами и братьями».
Президент Украины раскритиковал премьера Словакии за отказ от украинской помощи по газовому транзиту. Зеленский назвал ставку Фицо на сотрудничество с РФ проигрышной изначально.
В столице Вьетнама в караоке-баре произошел пожар, который унес жизни 11 человек. Полиция задержала подозреваемого в умышленном поджоге, двое пострадавших доставлены в больницу.
Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому торговому пакту, включающему 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Страна получит доступ к льготным торговым условиям с восемью участниками соглашения.
В пятницу Китай высказал претензии к Филиппинам, обвинив их в провокациях в спорных водах Южно-Китайского моря.
Апелляционный суд Хошимина подтвердил смертный приговор 67-летней Труонг Милан за крупнейшую финансовую аферу в истории Вьетнама. Приговор может быть смягчен до пожизненного заключения при возврате 75% похищенных средств.
68-летняя бизнесвумен Чионг Ми Лан проиграла апелляцию против смертного приговора за масштабное банковское мошенничество. Она может избежать казни, если вернет государству $9 млрд из похищенных средств.
Эксперты рассказали о самых популярных туристических направлениях среди украинцев зимой. В Украине лидируют Карпаты, за рубежом - Египет и ОАЭ, а цены на отдых варьируются и достигают до 2000 долларов.
Фьючерсы на кофе арабика достигли $3,22 за фунт - самого высокого уровня с 1972 года. Причиной стала сильная засуха в Бразилии и проблемы с поставками в других странах-производителях.
34-летнего бойца полка Калиновского с позывным "Пацук" задержали во Вьетнаме и передали в минск. Видео с задержанным, обнародованное пропагандистами, может быть постановочным.
Китай отменяет 13% налоговую скидку на экспорт алюминия и меди с 1 декабря. Это привело к падению акций китайских компаний, тогда как их международные конкуренты показали рост.