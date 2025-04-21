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Кибермошенники из Азии направляются в Африку и Южную Америку, избегая облав

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Азиатские кибермошеннические синдикаты расширяют свою деятельность в Африку и Южную Америку, как свидетельствует отчет ООН. Это происходит из-за перемещения операций во избежание репрессий в Юго-Восточной Азии.

Кибермошенники из Азии направляются в Африку и Южную Америку, избегая облав

Азиатские преступные синдикаты, стоящие за многомиллиардной индустрией кибермошенничества, расширяются по всему миру, включая Южную Америку и Африку. Рейды служб безопасности в Юго-Восточной Азии не сдерживают их деятельность, говорится в отчете ООН. 

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), преступные сети, которые возникли в Юго-Восточной Азии в последние годы, открывают разветвленные комплексы, где проживают десятки тысяч работников. Многие из них стали жертвами торговли людьми и были вынуждены заманивать жертв по всему миру в глобальную преступную индустрию.

Несмотря на то, что правительства Юго-Восточной Азии усилили репрессии, синдикаты изменили место дислокации в регионе и за его пределами.

Произошел потенциально необратимый эффект, который дал преступным группам свободно перемещаться по мере необходимости. Он распространяется как рак. Власти лечат это в одной зоне, но корни никогда не исчезают, они просто мигрируют

- сказал действующий региональный представитель UNODC в Юго-Восточной Азии и Тихом океане Бенедикт Гофманн.

Исследования UNODC показывают, что во всем мире существуют сотни крупных преступных ферм, приносящих десятки миллиардов долларов ежегодной прибыли. Агентство призвало страны работать вместе и активизировать усилия для прерывания финансирования банд.

Региональная индустрия кибермошенничества... опережает другие транснациональные преступления, учитывая то, что ее легко масштабировать и она способна охватить миллионы потенциальных жертв онлайн, без необходимости перемещать или перевозить незаконные товары через границы

- сказал Джон Войчик, региональный аналитик UNODC.

Только Соединенные Штаты сообщили об убытках от мошенничества с криптовалютой на сумму более 5,6 миллиарда долларов США в 2023 году, в том числе более 4 миллионов долларов от так называемых мошенничеств с зарезанным свиньей или романтических мошенничеств, направленных на вымогательство денег у часто пожилых и уязвимых людей.

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Операции против преступных группировок

В последние месяцы власти Китая, откуда происходит много группировок, Таиланда и Мьянмы начали подавление мошеннических операций в беззаконных районах на границе Таиланда и Мьянмы. При этом Таиланд прекратил поставки электроэнергии, топлива и Интернета в районы, где расположены мошеннические комплексы.

Но синдикаты адаптировались, перемещая операции между "самыми отдаленными, уязвимыми и недостаточно подготовленными частями Юго-Восточной Азии", особенно в Лаосе, Мьянме и Камбодже и за их пределами, используя юрисдикции со слабым управлением и высоким уровнем коррупции, сообщает UNODC.

Рейды в тех частях Камбоджи, где отрасль наиболее заметна, "привели к значительному расширению в отдаленных местах", включая западную провинцию страны Кох Конг, а также районы, граничащие с Таиландом и Вьетнамом, заявили в агентстве ООН.

Новые объекты также продолжают разрабатываться в Мьянме, которая переживает растущий вооруженный конфликт, поскольку военные захватили власть четыре года назад.

По данным агентства ООН, синдикаты расширились в Южной Америке, стремясь усилить отмывание денег и подпольное банковское партнерство с южноамериканскими наркокартелями.

Они все активнее открывают операции в Африке, в частности в Замбии, Анголе и Намибии, а также в Восточной Европе, включая Грузию, сообщает агентство. По данным агентства, преступные группировки также быстро диверсифицировали свою рабочую силу, вербуя людей многих национальностей по всему миру.

Граждане более 50 стран – от Бразилии до Нигерии, Шри-Ланки и Узбекистана – были спасены во время недавних рейдов на границе Таиланда и Мьянмы.

Международное сообщество находится в "критической точке перелома", заявили в UNODC, призывая, что неспособность решить проблему будет иметь "беспрецедентные последствия для Юго-Восточной Азии, которые отразятся во всем мире".

Дополнение

Ряд уголовных дел в США указывают на наличие экосистемы хакеров-наемников которые действуют в целях, которые могут быть выгодны правительству КНР.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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