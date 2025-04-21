Кибермошенники из Азии направляются в Африку и Южную Америку, избегая облав
Киев • УНН
Азиатские кибермошеннические синдикаты расширяют свою деятельность в Африку и Южную Америку, как свидетельствует отчет ООН. Это происходит из-за перемещения операций во избежание репрессий в Юго-Восточной Азии.
Азиатские преступные синдикаты, стоящие за многомиллиардной индустрией кибермошенничества, расширяются по всему миру, включая Южную Америку и Африку. Рейды служб безопасности в Юго-Восточной Азии не сдерживают их деятельность, говорится в отчете ООН.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), преступные сети, которые возникли в Юго-Восточной Азии в последние годы, открывают разветвленные комплексы, где проживают десятки тысяч работников. Многие из них стали жертвами торговли людьми и были вынуждены заманивать жертв по всему миру в глобальную преступную индустрию.
Несмотря на то, что правительства Юго-Восточной Азии усилили репрессии, синдикаты изменили место дислокации в регионе и за его пределами.
Произошел потенциально необратимый эффект, который дал преступным группам свободно перемещаться по мере необходимости. Он распространяется как рак. Власти лечат это в одной зоне, но корни никогда не исчезают, они просто мигрируют
Исследования UNODC показывают, что во всем мире существуют сотни крупных преступных ферм, приносящих десятки миллиардов долларов ежегодной прибыли. Агентство призвало страны работать вместе и активизировать усилия для прерывания финансирования банд.
Региональная индустрия кибермошенничества... опережает другие транснациональные преступления, учитывая то, что ее легко масштабировать и она способна охватить миллионы потенциальных жертв онлайн, без необходимости перемещать или перевозить незаконные товары через границы
Только Соединенные Штаты сообщили об убытках от мошенничества с криптовалютой на сумму более 5,6 миллиарда долларов США в 2023 году, в том числе более 4 миллионов долларов от так называемых мошенничеств с зарезанным свиньей или романтических мошенничеств, направленных на вымогательство денег у часто пожилых и уязвимых людей.
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Операции против преступных группировок
В последние месяцы власти Китая, откуда происходит много группировок, Таиланда и Мьянмы начали подавление мошеннических операций в беззаконных районах на границе Таиланда и Мьянмы. При этом Таиланд прекратил поставки электроэнергии, топлива и Интернета в районы, где расположены мошеннические комплексы.
Но синдикаты адаптировались, перемещая операции между "самыми отдаленными, уязвимыми и недостаточно подготовленными частями Юго-Восточной Азии", особенно в Лаосе, Мьянме и Камбодже и за их пределами, используя юрисдикции со слабым управлением и высоким уровнем коррупции, сообщает UNODC.
Рейды в тех частях Камбоджи, где отрасль наиболее заметна, "привели к значительному расширению в отдаленных местах", включая западную провинцию страны Кох Конг, а также районы, граничащие с Таиландом и Вьетнамом, заявили в агентстве ООН.
Новые объекты также продолжают разрабатываться в Мьянме, которая переживает растущий вооруженный конфликт, поскольку военные захватили власть четыре года назад.
По данным агентства ООН, синдикаты расширились в Южной Америке, стремясь усилить отмывание денег и подпольное банковское партнерство с южноамериканскими наркокартелями.
Они все активнее открывают операции в Африке, в частности в Замбии, Анголе и Намибии, а также в Восточной Европе, включая Грузию, сообщает агентство. По данным агентства, преступные группировки также быстро диверсифицировали свою рабочую силу, вербуя людей многих национальностей по всему миру.
Граждане более 50 стран – от Бразилии до Нигерии, Шри-Ланки и Узбекистана – были спасены во время недавних рейдов на границе Таиланда и Мьянмы.
Международное сообщество находится в "критической точке перелома", заявили в UNODC, призывая, что неспособность решить проблему будет иметь "беспрецедентные последствия для Юго-Восточной Азии, которые отразятся во всем мире".
Дополнение
Ряд уголовных дел в США указывают на наличие экосистемы хакеров-наемников которые действуют в целях, которые могут быть выгодны правительству КНР.