Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Киев • УНН
Украина вернула своих защитников и гражданских, большинство из которых находилось в российском плену с 2022 года. Среди освобожденных – воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, ГССУ, которые защищали Украину в разных регионах.
Украина провела очередной обмен после договоренностей в Стамбуле и вернула украинских защитников, в том числе Мариуполя, и гражданских, большинство находилось в российском плену с 2022 года, сообщил в пятницу Президент Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.
Наши люди дома. Большинство из них находилось в российском плену еще с 2022 года
По словам Президента, сегодня возвращаются наши защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. "Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские", - отметил Глава государства.
"Обмены должны продолжаться, и я благодарю всех, кто это обеспечивает. Цель Украины - освободить всех наших людей из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает это делать", - указал Зеленский.
Большой обмен пленными еще продолжается - Буданов01.07.25, 22:42 • 2558 просмотров