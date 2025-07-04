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Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
10:29 • 905 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
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Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Украина вернула своих защитников и гражданских, большинство из которых находилось в российском плену с 2022 года. Среди освобожденных – воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, ГССУ, которые защищали Украину в разных регионах.

Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года

Украина провела очередной обмен после договоренностей в Стамбуле и вернула украинских защитников, в том числе Мариуполя, и гражданских, большинство находилось в российском плену с 2022 года, сообщил в пятницу Президент Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.

Наши люди дома. Большинство из них находилось в российском плену еще с 2022 года

- написал Зеленский.

По словам Президента, сегодня возвращаются наши защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. "Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские", - отметил Глава государства.

"Обмены должны продолжаться, и я благодарю всех, кто это обеспечивает. Цель Украины - освободить всех наших людей из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает это делать", - указал Зеленский.

Большой обмен пленными еще продолжается - Буданов01.07.25, 22:42 • 2558 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаполитика
Донецкая область
Харьковская область
Луганская область
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Украина
Мариуполь
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