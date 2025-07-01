Большой обмен пленными еще продолжается - Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что крупные обмены военнопленными с РФ еще продолжаются. Об этом Буданов сказал в эфире программы "На линии огня", передает УНН.

Не прошли, продолжаются крупные обмены. Я надеюсь на это, как минимум. Как руководитель Координационного штаба, я, как минимум, на это надеюсь - сказал Буданов.

По поводу обменов телами погибших военнослужащих Кирилл Буданов добавил: "Телами сейчас не ждем".

Напомним

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов намекнул на новый обмен пленными, отметив, что в ближайшее время ожидаются хорошие новости.