Большой обмен пленными еще продолжается - Буданов
Киев • УНН
Кирилл Буданов, глава ГУР Минобороны, сообщил, что большие обмены военнопленными срф продолжаются, выразив надежду на их продолжение.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что крупные обмены военнопленными с РФ еще продолжаются. Об этом Буданов сказал в эфире программы "На линии огня", передает УНН.
Не прошли, продолжаются крупные обмены. Я надеюсь на это, как минимум. Как руководитель Координационного штаба, я, как минимум, на это надеюсь
По поводу обменов телами погибших военнослужащих Кирилл Буданов добавил: "Телами сейчас не ждем".
Напомним
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов намекнул на новый обмен пленными, отметив, что в ближайшее время ожидаются хорошие новости.