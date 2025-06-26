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“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими

Київ • УНН

 • 3740 перегляди

Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив про успішний обмін полоненими, в рамках якого повернуто молодих, важкохворих та поранених захисників. Він анонсував нові добрі новини щодо обмінів найближчим часом.

“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов натякнув на новий обмін полоненими зазначивши, що найближчим часом часом очікуються гарні новини. Про це Буданов написав у Facebook, передає УНН.

Сьогодні, у Міжнародний день на підтримку жертв катувань, із російського полону визволено чергову групу українських Захисників. Згідно з домовленостями, досягнутими у Стамбулі, повертаються бійці віком до 25 років, а також тяжкохворі та важкопоранені. Наймолодшому зі звільнених сьогодні – 24 роки. У полон він потрапив у віці 21-го року під час оборони Маріуполя 

- повідомив Буданов.

За його словами, більшість визволених провели в неволі понад три роки, серед них – нацгвардійці, які охороняли ЧАЕС, а також оборонці Маріуполя.

Продовжуємо роботу. Очікуємо гарні новини найближчим часом. Боремось за повернення кожного і кожної 

- додав Буданов.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення нового етапу обміну полонених з рф. За його словами, вдалось повернути воїнів, які були в полоні з 22-го року.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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Стамбул
Буданов Кирило Олексійович
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Маріуполь
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