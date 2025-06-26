$41.660.13
48.320.18
ukenru
«Мать-героиня» в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
16:34 • 2348 просмотра
«Мать-героиня» в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
16:15 • 4152 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
14:09 • 14431 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 38249 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 102477 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
26 июня, 08:26 • 63719 просмотра
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 140941 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 07:30 • 71162 просмотра
Что происходит с авиационной техникой после того, как она "отработала свое" – комментарии экспертов
26 июня, 06:55 • 62690 просмотра
Масштабный сбой "Резерв+" 26 июня: в Минобороны рассказали, когда ситуация стабилизируется
25 июня, 19:38 • 67118 просмотра
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
44%
748мм
Популярные новости
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 77685 просмотра
Главе Еврокомиссии фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за Pfizergate26 июня, 07:37 • 37339 просмотра
"Референдум" VOKS2025 Виктора Орбана: стало известно, сколько венгров против членства Украины в ЕС26 июня, 08:18 • 115921 просмотра
Саммит ЕС стартует в Брюсселе: Украина и оборона в центре внимания26 июня, 09:38 • 42387 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 21697 просмотра
публикации
«Мать-героиня» в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
16:34 • 2310 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу15:27 • 14604 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 102440 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 140920 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 129458 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Джефф Безос
Марин Ле Пен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Иран
Польша
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 22253 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 78232 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 56117 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 63863 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 56497 просмотра
Актуальное
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель
Сокол 9

"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными

Киев • УНН

 • 4134 просмотра

Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил об успешном обмене пленными, в рамках которого возвращены молодые, тяжелобольные и раненые защитники. Он анонсировал новые хорошие новости относительно обменов в ближайшее время.

"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов намекнул на новый обмен пленными, отметив, что в ближайшее время ожидаются хорошие новости. Об этом Буданов написал в Facebook, передает УНН.

Сегодня, в Международный день в поддержку жертв пыток, из российского плена освобождена очередная группа украинских Защитников. Согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, возвращаются бойцы в возрасте до 25 лет, а также тяжелобольные и тяжелораненые. Самому молодому из освобожденных сегодня – 24 года. В плен он попал в возрасте 21-го года во время обороны Мариуполя 

- сообщил Буданов.

По его словам, большинство освобожденных провели в неволе более трех лет, среди них – нацгвардейцы, охранявшие ЧАЭС, а также защитники Мариуполя.

Продолжаем работу. Ожидаем хорошие новости в ближайшее время. Боремся за возвращение каждого и каждой 

- добавил Буданов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение нового этапа обмена пленными с рф. По его словам, удалось вернуть воинов, которые были в плену с 22-го года.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Министерство обороны Украины
Стамбул
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина
Мариуполь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9