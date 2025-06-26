"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов намекнул на новый обмен пленными, отметив, что в ближайшее время ожидаются хорошие новости. Об этом Буданов написал в Facebook, передает УНН.

Сегодня, в Международный день в поддержку жертв пыток, из российского плена освобождена очередная группа украинских Защитников. Согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, возвращаются бойцы в возрасте до 25 лет, а также тяжелобольные и тяжелораненые. Самому молодому из освобожденных сегодня – 24 года. В плен он попал в возрасте 21-го года во время обороны Мариуполя - сообщил Буданов.

По его словам, большинство освобожденных провели в неволе более трех лет, среди них – нацгвардейцы, охранявшие ЧАЭС, а также защитники Мариуполя.

Продолжаем работу. Ожидаем хорошие новости в ближайшее время. Боремся за возвращение каждого и каждой - добавил Буданов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение нового этапа обмена пленными с рф. По его словам, удалось вернуть воинов, которые были в плену с 22-го года.