Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення нового етапу обміну полонених з рф. За його словами, вдалось повернути воїнів, які були в полоні з 22-го року, передає УНН.

Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому - заявив Зеленський.

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