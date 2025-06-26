рф та Україна провели черговий етап обміну полоненими - росЗМІ
Київ • УНН
Відбувся черговий етап обміну полоненими між росією та Україною в рамках стамбульських домовленостей. Обмін був паритетним, робота над ним триває, пишуть росЗМІ.
У рамках стамбульських домовленостей відбувся черговий етап обміну полоненими між росією та Україною. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела, передає УНН.
Обмін полоненими між рф та Україною був паритетним, робота триває
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