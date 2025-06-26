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Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
14:09 • 4946 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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рф та Україна провели черговий етап обміну полоненими - росЗМІ

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Відбувся черговий етап обміну полоненими між росією та Україною в рамках стамбульських домовленостей. Обмін був паритетним, робота над ним триває, пишуть росЗМІ.

рф та Україна провели черговий етап обміну полоненими - росЗМІ

У рамках стамбульських домовленостей відбувся черговий етап обміну полоненими між росією та Україною. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела, передає УНН.

Обмін полоненими між рф та Україною був паритетним, робота триває 

- йдеться у повідомленні.

У кремлі заявили, що дата третього туру "Стамбула" визначиться після завершення обмінів полоненими26.06.25, 15:41 • 1234 перегляди

Доповнення

19 червня із російського полону до України повернулася ще одна група тяжкопоранених та важкохворих воїнів.

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Як повідомляв начальник ГУР Кирило Буданов, більшість із них - оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Буданов 19 червня заявив, що готується наступний етап обміну.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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