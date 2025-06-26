рф та Україна провели черговий етап обміну полоненими - росЗМІ

У рамках стамбульських домовленостей відбувся черговий етап обміну полоненими між росією та Україною. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела, передає УНН.

Обмін полоненими між рф та Україною був паритетним, робота триває - йдеться у повідомленні.

У кремлі заявили, що дата третього туру "Стамбула" визначиться після завершення обмінів полоненими

Доповнення

19 червня із російського полону до України повернулася ще одна група тяжкопоранених та важкохворих воїнів.

Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін

Як повідомляв начальник ГУР Кирило Буданов, більшість із них - оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Буданов 19 червня заявив, що готується наступний етап обміну.