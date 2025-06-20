Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про повернення з російського полону більшості воїнів, які перебували там понад два роки. Серед них оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін - більшість українських воїнів, які повертаються сьогодні, перебували у полоні понад два роки, серед них є обороні Маріуполя, пише УНН.
Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини
З його слів, ідеться про воїнів Збройних сил, Національної гвардії, прикордонної служби.
"Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні!" - наголосив Президент.
Доповнення
19 червня із російського полону до України повернулася ще одна група тяжкопоранених та важкохворих воїнів.
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін19.06.25, 14:44 • 94854 перегляди
Як повідомляв начальник ГУР Кирило Буданов, більшість із них - оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Буданов 19 червня заявив, що готується наступний етап обміну.