Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін

Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін - більшість українських воїнів, які повертаються сьогодні, перебували у полоні понад два роки, серед них є обороні Маріуполя, пише УНН.

Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини - повідомив Зеленський у соцмережах.

З його слів, ідеться про воїнів Збройних сил, Національної гвардії, прикордонної служби.

"Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні!" - наголосив Президент.

Доповнення

19 червня із російського полону до України повернулася ще одна група тяжкопоранених та важкохворих воїнів.

Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін

Як повідомляв начальник ГУР Кирило Буданов, більшість із них - оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Буданов 19 червня заявив, що готується наступний етап обміну.