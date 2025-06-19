Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін

Україна провела черговий обмін, повертаючи з російського полону додому українських захисників, більшість перебувала у полоні з 2022 року, повідомив у четвер Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року - написав Зеленський.

Як повідомив Президент, ідеться про захисників України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині.

"Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну", - наголосив Зеленський.

Така домовленість є: Зеленський заявив, що наступного тижня обміни мають продовжитись