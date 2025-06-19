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Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
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Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
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Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене

Киев • УНН

 • 2688 просмотра

Из российского плена освобождены воины ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ. Большинство военных находились в неволе с 2022 года, воюя на различных направлениях.

Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене

Украина провела очередной обмен, возвращая из российского плена домой украинских защитников, большинство находилось в плену с 2022 года, сообщил в четверг Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находилось в плену с 2022 года

- написал Зеленский.

Как сообщил Президент, речь идет о защитниках Украины, которые воевали на Донетчине, Запорожье, Луганщине, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, Киевщине.

"Работаем над возвращением наших людей. Благодарю всех, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель – освободить каждого и каждую", - подчеркнул Зеленский.

Такая договоренность есть: Зеленский заявил, что на следующей неделе обмены должны продолжиться14.06.25, 20:42 • 3916 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Донецкая область
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Запорожская область
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
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Владимир Зеленский
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