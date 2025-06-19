Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Киев • УНН
Из российского плена освобождены воины ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ. Большинство военных находились в неволе с 2022 года, воюя на различных направлениях.
Украина провела очередной обмен, возвращая из российского плена домой украинских защитников, большинство находилось в плену с 2022 года, сообщил в четверг Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находилось в плену с 2022 года
Как сообщил Президент, речь идет о защитниках Украины, которые воевали на Донетчине, Запорожье, Луганщине, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, Киевщине.
"Работаем над возвращением наших людей. Благодарю всех, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель – освободить каждого и каждую", - подчеркнул Зеленский.
Такая договоренность есть: Зеленский заявил, что на следующей неделе обмены должны продолжиться14.06.25, 20:42 • 3916 просмотров