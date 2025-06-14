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"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
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"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
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Такая договоренность есть: Зеленский заявил, что на следующей неделе обмены должны продолжиться

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Владимир Зеленский заявил о планах по обмену пленными на следующей неделе. Также состоялся обмен, в ходе которого вернули офицеров, пограничников, солдат и сержантов, удерживаемых с 2022 года.

Такая договоренность есть: Зеленский заявил, что на следующей неделе обмены должны продолжиться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе также планируются обмены - "по крайней мере, такая договоренность есть", передает УНН.

Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере, такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит и выполнит так, как договаривались 

- сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

В Украину вернулись бойцы, которые были в российском плену с 2022 года - Зеленский 14.06.25, 14:58 • 2506 просмотров

Добавим

Президент отметил, что сегодня состоялся еще один обмен, уже четвертый за эту неделю.

Очень важно: мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И в этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров – офицеров армии, пограничников. Конечно, также в этом сегодняшнем обмене солдаты и сержанты. Многие из них удерживались в плену еще с 2022 года. Это защитники Мариуполя, "Азовстали", ребята с других направлений боевых действий. Они уже дома – уже в Украине 

- сообщил Глава государства.

"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины14.06.25, 16:00 • 11069 просмотров

По его словам, всем предоставляется необходимая помощь после ранений, после жестких условий плена в россии. Состояния действительно очень тяжелые.

Мы работаем, чтобы вернуть и всех остальных наших людей, которые сейчас в российской неволе 

- резюмировал Зеленский.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Азовсталь
Владимир Зеленский
Украина
Мариуполь
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