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Така домовленість є: Зеленський заявив, що наступного тижня обміни мають продовжитись

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Володимир Зеленський заявив про плани щодо обміну полоненими наступного тижня. Також відбувся обмін, під час якого повернули офіцерів, прикордонників, солдатів та сержантів, утримуваних з 2022 року.

Така домовленість є: Зеленський заявив, що наступного тижня обміни мають продовжитись

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня також плануються обміни - "принаймні така домовленість є", передає УНН.

Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає і виконає так, як домовлялись 

- повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

В Україну повернулися бійці, які були у російському полоні з 2022 року - Зеленський14.06.25, 14:58 • 2672 перегляди

Додамо

Президент зауважив, що сьогодні відбувся ще один обмін, уже четвертий за цей тиждень.

Дуже важливо: ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів – офіцерів армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти. Багато хто з них утримувався в полоні ще з 2022 року. Це захисники Маріуполя, "Азовсталі", хлопці з інших напрямків бойових дій. Вони вже вдома – вже в Україні 

- повідомив Глава держави.

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За його словами, усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в росії. Стани є дійсно дуже важкі.

Ми працюємо, щоб повернути й усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі 

- резюмував Зеленський.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Азовсталь
Володимир Зеленський
Україна
Маріуполь
Tesla
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