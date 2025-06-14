Така домовленість є: Зеленський заявив, що наступного тижня обміни мають продовжитись

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня також плануються обміни - "принаймні така домовленість є", передає УНН.

Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає і виконає так, як домовлялись - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

В Україну повернулися бійці, які були у російському полоні з 2022 року - Зеленський

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Президент зауважив, що сьогодні відбувся ще один обмін, уже четвертий за цей тиждень.

Дуже важливо: ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів – офіцерів армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти. Багато хто з них утримувався в полоні ще з 2022 року. Це захисники Маріуполя, "Азовсталі", хлопці з інших напрямків бойових дій. Вони вже вдома – вже в Україні - повідомив Глава держави.

"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України

За його словами, усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в росії. Стани є дійсно дуже важкі.