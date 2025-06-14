"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України

Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "поранені та важкохворі" згідно домовленостей у Стамбулі. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернув з російської неволі захисників, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям, і показав фото оборонців, передає УНН.

"Більшість визволених сьогодні Захисників - офіцери. Також частина звільнених - молодші 25 років", - уточнили в Координаційному штабі.

Також кадри з обміну оприлюднило і Міністерство оборони України.

"Ще одна група наших військових вдома", - написав міністр оборони України Рустем Умєров.

Відповідні фото та відео додав і президент України Володимир Зеленський.

"Я вдома. Я вільний. Я в Україні.", - щемливим відео, де говорить звільнений військовий, поділився і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

"Ці найдорожчі слова, які мріє сказати кожен, хто перебуває в полоні. Сьогодні ці слова звучать. А ми продовжуємо чекати, вірити й зустрічати наших Захисників вдома", - сказав він.

Раніше УНН писав, що 14 червня відбувся четвертий обмін полоненими за тиждень – в Україну повернулися військові та бійці системи МВС.