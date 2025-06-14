"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
Киев • УНН
Украина вернула из российского плена группу раненых и тяжелобольных защитников, большинство из которых – офицеры, а часть – младше 25 лет. Это стало возможным благодаря договоренностям в Стамбуле.
Сегодня состоялся очередной этап крупного обмена пленными в категории "раненые и тяжелобольные" согласно договоренностям в Стамбуле. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины вернул из российской неволи защитников, имеющих ранения и проблемы со здоровьем, и показал фото защитников, передает УНН.
"Большинство освобожденных сегодня Защитников - офицеры. Также часть освобожденных - младше 25 лет", - уточнили в Координационном штабе.
Также кадры с обмена обнародовало и Министерство обороны Украины.
"Еще одна группа наших военных дома", - написал министр обороны Украины Рустем Умеров.
Соответствующие фото и видео добавил и президент Украины Владимир Зеленский.
"Я дома. Я свободен. Я в Украине.", - щемящим видео, где говорит освобожденный военный, поделился и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
"Эти самые дорогие слова, которые мечтает сказать каждый, кто находится в плену. Сегодня эти слова звучат. А мы продолжаем ждать, верить и встречать наших Защитников дома", - сказал он.
Ранее УНН писал, что 14 июня состоялся четвертый обмен пленными за неделю – в Украину вернулись военные и бойцы системы МВД.