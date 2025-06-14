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"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
13:00 • 866 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
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"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Украина вернула из российского плена группу раненых и тяжелобольных защитников, большинство из которых – офицеры, а часть – младше 25 лет. Это стало возможным благодаря договоренностям в Стамбуле.

"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины

Сегодня состоялся очередной этап крупного обмена пленными в категории "раненые и тяжелобольные" согласно договоренностям в Стамбуле. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины вернул из российской неволи защитников, имеющих ранения и проблемы со здоровьем, и показал фото защитников, передает УНН.

"Большинство освобожденных сегодня Защитников - офицеры. Также часть освобожденных - младше 25 лет", - уточнили в Координационном штабе.

Также кадры с обмена обнародовало и Министерство обороны Украины.

"Еще одна группа наших военных дома", - написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Соответствующие фото и видео добавил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Я дома. Я свободен. Я в Украине.", - щемящим видео, где говорит освобожденный военный, поделился и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

"Эти самые дорогие слова, которые мечтает сказать каждый, кто находится в плену. Сегодня эти слова звучат. А мы продолжаем ждать, верить и встречать наших Защитников дома", - сказал он.

Ранее УНН писал, что 14 июня состоялся четвертый обмен пленными за неделю – в Украину вернулись военные и бойцы системы МВД.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоВойна
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