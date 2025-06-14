В Україну повернулися бійці, які були у російському полоні з 2022 року - Зеленський

14 червня відбувся четвертий обмін полоненими за тиждень – в Україну повернулися військові та бійці системи МВС. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень - йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо

14 червня в рамках домовленостей у Стамбулі, Україна повернула 1200 тіл загиблих громадян, переданих російською стороною. Проводяться експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл.