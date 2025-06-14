В Україну повернулися бійці, які були у російському полоні з 2022 року - Зеленський
Київ • УНН
В Україну повернулися військові та бійці системи МВС, які перебували у полоні з 2022 року. Це вже четвертий обмін полоненими за цей тиждень, повідомив Володимир Зеленський.
14 червня відбувся четвертий обмін полоненими за тиждень – в Україну повернулися військові та бійці системи МВС. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень
Президент наголосив, що сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Нагадаємо
14 червня в рамках домовленостей у Стамбулі, Україна повернула 1200 тіл загиблих громадян, переданих російською стороною. Проводяться експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл.