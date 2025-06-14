Україна повернула тіла ще 1200 загиблих у межах домовленостей у Стамбулі - Коордштаб

В Україну повернули тіла ще1200 загиблих, як стверджує росiйська сторона, громадян України, зокрема військовослужбовців. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 14 червня, пише УНН.

Сьогодні в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння МКЧХ.

Нагадаємо

13 червня в Україну вдалося повернути тіла 1200 загиблих. Це стало можливим завдяки проведеним репатріаційним заходам.