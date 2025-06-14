Україна повернула тіла ще 1200 загиблих у межах домовленостей у Стамбулі - Коордштаб

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
14 червня, 03:30 • 13779 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 31772 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 36720 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 81082 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 66548 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 57592 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
13 червня, 11:58 • 59015 перегляди
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
13 червня, 09:49 • 72824 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
13 червня, 08:47 • 78610 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 96886 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5.3м/с
60%
750мм
Популярнi новини
Нічна атака на Запоріжжя: пожежі, пошкодження інфраструктури та авто14 червня, 02:55 • 7610 перегляди
"Ізраїль перебуває у стані війни": посол у США розповів про наслідки іранських ракетних ударів14 червня, 03:18 • 6402 перегляди
США відмовляються знижувати стелю цін на російську нафту в рамках G7 - Bloomberg14 червня, 04:28 • 12286 перегляди
По ставропольському краю рф вдарили дрони: ймовірно, атакували хімкомбінат, є поранений14 червня, 04:53 • 4148 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 07:09 • 9760 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 07:09 • 9814 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 86010 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 151096 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 158130 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 171685 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тель-Авів
Реклама
УНН Lite
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 81083 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 44028 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 94112 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 74458 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 139341 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Вашингтон пост

Україна повернула тіла ще 1200 загиблих у межах домовленостей у Стамбулі - Коордштаб

Київ • УНН

 • 910 перегляди

В рамках домовленостей у Стамбулі, Україна повернула 1200 тіл загиблих громадян, переданих російською стороною. Проводяться експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл.

Україна повернула тіла ще 1200 загиблих у межах домовленостей у Стамбулі - Коордштаб

В Україну повернули тіла ще1200 загиблих, як стверджує росiйська сторона, громадян України, зокрема військовослужбовців. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 14 червня, пише УНН.

Сьогодні в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям

- йдеться у повідомленні.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння МКЧХ.

Нагадаємо

13 червня в Україну вдалося повернути тіла 1200 загиблих. Це стало можливим завдяки проведеним репатріаційним заходам.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9