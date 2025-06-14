Украина вернула тела еще 1200 погибших в рамках договоренностей в Стамбуле - Коордштаб

В Украину вернули тела еще 1200 погибших, как утверждает российская сторона, граждан Украины, в частности военнослужащих. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 14 июня, пишет УНН.

Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим - говорится в сообщении.

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Напомним

13 июня в Украину удалось вернуть тела 1200 погибших. Это стало возможным благодаря проведенным репатриационным мероприятиям.