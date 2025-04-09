Международный комитет Красного Креста

Оккупанты в Торецке из автомата в квартире расстреляли двух местных женщин и ранили мужчину

В Торецке российские военные зашли в квартиру и открыли огонь из автомата по мирным жителям. Две женщины погибли на месте, мужчина получил ранение плеча и ключицы.