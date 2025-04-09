Международный комитет Красного Креста

На юге Сектора Газа обнаружили тела 15 сотрудников гуманитарных миссий. ООН призывает к немедленному расследованию инцидента с участием израильских военных.
В Украину вернули тела 909 павших Защитников с разных направлений фронта, включая Кураховское, Покровское, Бахмутское и другие. Установление личностей погибших будет осуществлено в ближайшее время.
Дмитрий Лубинець встретился с президентом Международного комитета Красного Креста в Женеве. Стороны обсудили положение украинских военнопленных и депортированных граждан, а также выработали новые инициативы.
В соцсетях появилось видео расстрела украинских военнопленных из 82-й бригады в Курской области. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Красный Крест относительно военного преступления РФ.
В соцсетях появилось видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими военными. Омбудсмен Украины обратился в ООН и Красный Крест о нарушении Женевской конвенции.
По результатам репатриационных мероприятий в Украину возвращены тела 757 погибших защитников с разных направлений. Возвращение стало возможным благодаря совместной работе государственных структур и при содействии Красного Креста.
Родственники украинских военнопленных получают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками международных организаций. Аферисты требуют оплату за якобы отправленные посылки пленным.
В секторе Газа боевики ХАМАС освободили 8 заложников - трех израильтян и пятерых граждан Таиланда. В обмен Израиль должен освободить 110 палестинских заключенных.
россия сообщила, что австралиец Оскар Дженкинс может быть живым и находиться в плену на территории рф. Австралийское правительство срочно проверяет эту информацию и требует доказательств его благополучия.
В Украину вернули тела 757 павших военных.
В сети появилось видео, где российские военные расстреливают шестерых безоружных украинских военнопленных. Омбудсмен Лубинец призвал ООН и МККК отреагировать на очередное военное преступление.
Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках договоренностей с ХАМАС о прекращении огня. Обмен происходит поэтапно после того, как ХАМАС передал нескольких заложников через Красный Крест.
Состоялась первая четырехсторонняя встреча с участием Украины, РФ и представителей МККК по доступу к военнопленным. Стороны обсудили обмен информацией, передачу писем и создание медицинских комиссий.
Достигнута предварительная договоренность о систематических обменах пленными с рф в 2025 году, с приоритетом на тяжелобольных. Последний обмен состоялся 30 декабря 2024 года, когда освободили 189 украинцев.
Российские военные, вероятно, казнили трех украинских военнопленных возле села Нескучное в Донецкой области 3 января. По данным DeepState, пленных связали руки и расстреляли в затылок.
Омбудсмены Украины и РФ встретились в Беларуси для обсуждения условий содержания военнопленных. Накануне в рамках обмена освобождены 189 украинцев, включая защитников Мариуполя и острова Змеиный.
Минюст создал 4 лагеря для содержания российских военнопленных, потратив 294,2 млн гривен. Пленные получают надлежащие условия, медицинскую помощь и другие права согласно Женевской конвенции.
Координационный штаб подтвердил смерть 184 украинцев в российском плену, среди которых 169 военных и 15 гражданских. Реальное количество жертв может быть значительно больше из-за систематических пыток и отсутствия медицинской помощи.
Российские войска казнили пятерых украинских военнопленных в районе Благодатного. ISW заявляет, что российские командиры поощряют или позволяют такие военные преступления.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил ООН и МККК о новом случае расстрела пятерых украинских военнопленных. 110 ОМБР обнародовала видео преступления российских военных.
На территории беларуси передали 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных. Также были переданы письма от родных и обсуждены списки пленных и пропавших без вести.
Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека на оккупированных территориях Украины. Документ поддержала 81 страна, впервые официально признав действия россии "захватнической войной".
В течение месяца в Украине заработает единая онлайн-платформа для родных пропавших без вести воинов. Также планируют изменить процедуру уголовных производств и выплат для семей погибших.
Омбудсмен заявил о неэффективности работы Международного Комитета Красного Креста по учету военнопленных в РФ. Поэтому Украина ищет дополнительные механизмы верификации данных о пленных.
В Украину вернули тела 502 погибших военных с разных направлений фронта. Больше всего погибших возвращено с Донецкого направления-397 защитников, также 17 тел было возвращено с территории рф.
В Торецке российские военные зашли в квартиру и открыли огонь из автомата по мирным жителям. Две женщины погибли на месте, мужчина получил ранение плеча и ключицы.
Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно расстрела пятерых пленных украинских военных возле Угледара. По данным прокуратуры, оккупанты убили безоружных бойцов ВСУ после их захвата в плен.
Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных территориях Украины. Документ поддержали 78 стран, он осуждает оккупацию и содержит новые положения о военнопленных.
Дмитрий Лубинец заявил о вероятном расстреле украинских военнопленных российскими военными в Курской области. Омбудсмен направил письма в ООН и МККК относительно этого военного преступления.
С начала полномасштабного вторжения проведено более 50 обменов, возвращено 3767 военных и гражданских лиц. Разработан пошаговый порядок действий для семей пленных и пропавших без вести.