Международный комитет Красного Креста

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25971 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину вернули тела 909 павших Защитников с разных направлений фронта, включая Кураховское, Покровское, Бахмутское и другие. Установление личностей погибших будет осуществлено в ближайшее время.

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Лубінець обсудил с главой МККК судьбу украинцев в российском плену и оккупации

Дмитрий Лубинець встретился с президентом Международного комитета Красного Креста в Женеве. Стороны обсудили положение украинских военнопленных и депортированных граждан, а также выработали новые инициативы.

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На Курщине, вероятно, казнили украинских военнопленных: враг в очередной раз совершил военное преступление - Дмитрий Лубинец

В соцсетях появилось видео расстрела украинских военнопленных из 82-й бригады в Курской области. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Красный Крест относительно военного преступления РФ.

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В сети распространяется видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими солдатами, направлены письма ООН и МККК - Омбудсмен

В соцсетях появилось видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими военными. Омбудсмен Украины обратился в ООН и Красный Крест о нарушении Женевской конвенции.

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Украина вернула тела 757 погибших защитников

По результатам репатриационных мероприятий в Украину возвращены тела 757 погибших защитников с разных направлений. Возвращение стало возможным благодаря совместной работе государственных структур и при содействии Красного Креста.

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Мошенники звонят семьям военнопленных от имени гуманитарных миссий - Коордштаб

Родственники украинских военнопленных получают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками международных организаций. Аферисты требуют оплату за якобы отправленные посылки пленным.

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Возвращение после 482 дней плена: в Газе начался обмен заложниками

В секторе Газа боевики ХАМАС освободили 8 заложников - трех израильтян и пятерых граждан Таиланда. В обмен Израиль должен освободить 110 палестинских заключенных.

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Австралиец, о возможной гибели которого сообщали ранее, может быть жив и находиться в российском плену - правительство

россия сообщила, что австралиец Оскар Дженкинс может быть живым и находиться в плену на территории рф. Австралийское правительство срочно проверяет эту информацию и требует доказательств его благополучия.

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Украина вернула тела 757 погибших защитников

В Украину вернули тела 757 павших военных.

Война • 24 января, 11:59 • 32839 просмотра

Захватчики расстреляли шестерых украинских военных: Лубинец заявил об отсутствии ответственности для военных преступников

В сети появилось видео, где российские военные расстреливают шестерых безоружных украинских военнопленных. Омбудсмен Лубинец призвал ООН и МККК отреагировать на очередное военное преступление.

Война • 23 января, 09:53 • 30408 просмотра

Израиль освобождает 90 палестинских заключенных после сделки с ХАМАС

Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках договоренностей с ХАМАС о прекращении огня. Обмен происходит поэтапно после того, как ХАМАС передал нескольких заложников через Красный Крест.

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Украина настаивает на доступе Красного Креста к пленным

Состоялась первая четырехсторонняя встреча с участием Украины, РФ и представителей МККК по доступу к военнопленным. Стороны обсудили обмен информацией, передачу писем и создание медицинских комиссий.

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Есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими - Лубинец

Достигнута предварительная договоренность о систематических обменах пленными с рф в 2025 году, с приоритетом на тяжелобольных. Последний обмен состоялся 30 декабря 2024 года, когда освободили 189 украинцев.

Война • 6 января, 16:14 • 35383 просмотра

Связали руки и расстреляли в затылок: россияне, вероятно, убили трех украинских военнопленных

Российские военные, вероятно, казнили трех украинских военнопленных возле села Нескучное в Донецкой области 3 января. По данным DeepState, пленных связали руки и расстреляли в затылок.

Война • 6 января, 13:08 • 22646 просмотра

Лубинец обсудил с омбудсменом рф взаимное посещение военнопленных

Омбудсмены Украины и РФ встретились в Беларуси для обсуждения условий содержания военнопленных. Накануне в рамках обмена освобождены 189 украинцев, включая защитников Мариуполя и острова Змеиный.

Общество • 31 декабря, 13:40 • 20634 просмотра

На 4 лагеря для содержания российских военнопленных потратили более 290 миллионов гривен - аудит

Минюст создал 4 лагеря для содержания российских военнопленных, потратив 294,2 млн гривен. Пленные получают надлежащие условия, медицинскую помощь и другие права согласно Женевской конвенции.

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россия несет ответственность за смерти по меньшей мере 184 украинцев в плену - Координационный штаб

Координационный штаб подтвердил смерть 184 украинцев в российском плену, среди которых 169 военных и 15 гражданских. Реальное количество жертв может быть значительно больше из-за систематических пыток и отсутствия медицинской помощи.

Общество • 25 декабря, 09:06 • 17397 просмотра

Командиры вс рф позволяют казни пленных: в Институте изучения войны отреагировали на очередное военное преступление оккупантов

Российские войска казнили пятерых украинских военнопленных в районе Благодатного. ISW заявляет, что российские командиры поощряют или позволяют такие военные преступления.

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Лубинец сообщил ООН и МККК о расстреле россиянами еще 5 пленных украинских военных

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил ООН и МККК о новом случае расстрела пятерых украинских военнопленных. 110 ОМБР обнародовала видео преступления российских военных.

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Украина и рф обменялись рождественскими посылками и письмами для военнопленных

На территории беларуси передали 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных. Также были переданы письма от родных и обсуждены списки пленных и пропавших без вести.

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных территориях Украины: почему она важна

Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека на оккупированных территориях Украины. Документ поддержала 81 страна, впервые официально признав действия россии "захватнической войной".

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В течение месяца в Украине запустят онлайн-платформу для родных воинов, пропавших без вести

В течение месяца в Украине заработает единая онлайн-платформа для родных пропавших без вести воинов. Также планируют изменить процедуру уголовных производств и выплат для семей погибших.

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Лубинец: из-за неэффективности МККК нужны новые механизмы учета пленных в рф

Омбудсмен заявил о неэффективности работы Международного Комитета Красного Креста по учету военнопленных в РФ. Поэтому Украина ищет дополнительные механизмы верификации данных о пленных.

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Украина вернула тела 502 погибших защитников: откуда их удалось забрать

В Украину вернули тела 502 погибших военных с разных направлений фронта. Больше всего погибших возвращено с Донецкого направления-397 защитников, также 17 тел было возвращено с территории рф.

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Оккупанты в Торецке из автомата в квартире расстреляли двух местных женщин и ранили мужчину

В Торецке российские военные зашли в квартиру и открыли огонь из автомата по мирным жителям. Две женщины погибли на месте, мужчина получил ранение плеча и ключицы.

Война • 24 ноября, 14:16 • 30889 просмотра

Омбудсмен обратился в ООН из-за расстрела военнопленных вблизи Угледара

Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно расстрела пятерых пленных украинских военных возле Угледара. По данным прокуратуры, оккупанты убили безоружных бойцов ВСУ после их захвата в плен.

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Комитет ООН поддержал обновленную резолюцию по нарушениям прав человека в оккупированных регионах Украины и пыткам военнопленных

Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных территориях Украины. Документ поддержали 78 стран, он осуждает оккупацию и содержит новые положения о военнопленных.

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Военные рф, вероятно, расстреляли украинских военнопленных на Курщине - омбудсмен

Дмитрий Лубинец заявил о вероятном расстреле украинских военнопленных российскими военными в Курской области. Омбудсмен направил письма в ООН и МККК относительно этого военного преступления.

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Более 3,7 тыс. граждан Украины возвращены домой благодаря работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными: алгоритм действий для родственников пленных и пропавших

С начала полномасштабного вторжения проведено более 50 обменов, возвращено 3767 военных и гражданских лиц. Разработан пошаговый порядок действий для семей пленных и пропавших без вести.

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