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"На щите": в Украину вернули тела 252 погибших

Киев • УНН

 • 2430 просмотра

В Украину вернули тела 252 погибших, которых российская сторона считает украинскими военнослужащими. Их идентифицируют правоохранители.

"На щите": в Украину вернули тела 252 погибших

В Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули тела 252 погибших. Об этом 22 октября сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

На щите: по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим

- сообщили в Коордштабе.

Как указано, следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.

В Коордштабе, в частности, выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий.

На щите — в Украину вернули тела еще 252 погибших защитников17.09.26, 13:06 • 5168 просмотров

Юлия Шрамко

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Украина