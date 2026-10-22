"На щите": в Украину вернули тела 252 погибших
Киев • УНН
В Украину вернули тела 252 погибших, которых российская сторона считает украинскими военнослужащими. Их идентифицируют правоохранители.
В Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули тела 252 погибших. Об этом 22 октября сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
На щите: по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим
Как указано, следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.
В Коордштабе, в частности, выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий.
На щите — в Украину вернули тела еще 252 погибших защитников17.09.26, 13:06 • 5168 просмотров