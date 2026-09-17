На щите — в Украину вернули тела еще 252 погибших защитников

В рамках очередных репатриационных мероприятий в Украину возвращены 252 тела (останки) погибших защитников Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщили в СБУ, возвращение погибших стало результатом совместной и скоординированной работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при Службе безопасности Украины, Координационного штаба, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и других составляющих сектора безопасности и обороны Украины.

В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и обеспечат идентификацию репатриированных тел — говорится в сообщении.

Координационный штаб предостерегает: не стоит доверять российским документам при идентификации тел павших защитников