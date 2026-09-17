На щиті - в Україну повернули тіла ще 252 полеглих захисників
Київ • УНН
До України репатріювали тіла 252 загиблих оборонців. Правоохоронці проведуть експертизи та ідентифікацію загиблих.
У межах чергових репатріаційних заходів до України повернуто 252 тіла (останки) полеглих оборонців України, передає УНН із посиланням на СБУ.
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Як повідомили у СБУ, повернення загиблих стало результатом спільної та скоординованої роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при Службі безпеки України, Координаційного Штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших складових сектору безпеки і оборони України.
Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл - йдеться у повідомленні.
Координаційний штаб застерігає: не варто довіряти російським документам при ідентифікації тіл полеглих захисників31.01.26, 19:37 • 5567 переглядiв