На щиті - в Україну повернули тіла ще 252 полеглих захисників

У межах чергових репатріаційних заходів до України повернуто 252 тіла (останки) полеглих оборонців України, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Як повідомили у СБУ, повернення загиблих стало результатом спільної та скоординованої роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при Службі безпеки України, Координаційного Штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших складових сектору безпеки і оборони України.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл - йдеться у повідомленні.

Координаційний штаб застерігає: не варто довіряти російським документам при ідентифікації тіл полеглих захисників