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Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?

Київ • УНН

 • 4700 перегляди

Засідання у справі про медичну недбалість лікарів Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської 7 жовтня знову перенесли. Захисниця онкологині попросила відкласти слухання через участь в іншому судовому процесі.

Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?

Засідання у справі про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex вчергове перенесене. Цього разу - за клопотанням адвокатки обвинуваченої онкологині Марини Бєлоцерковської, яка була зайнята в іншому судовому процесі. Водночас до суду не з’явився й один із захисників обвинуваченого хірурга Віталія Русакова. Наступне засідання призначене на 8 жовтня, повідомляє УНН.

Деталі

Обвинувачений хірург Віталій Русаков, розповідаючи про свій захист, наголошував, що його адвокати "дуже дорогі". Вартість юридичних послуг, звісно, не має жодного процесуального значення. Однак на тлі неявок захисників та переносів судових засідань через їхню зайнятість в інших процесах виникає питання: чому навіть дорогий захист не може організувати свою роботу так, щоб кримінальна справа місяцями не буксувала через накладки в графіках адвокатів?

Стверджувати, що регулярні неявки захисників лікарів є заздалегідь спланованою тактикою, не можна. Водночас на систематичність переносів звертав увагу тимчасово виконуючий обов’язки голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Андрій Місяць.

Сукупність неявок може свідчити не про випадкове порушення, а про певну модель поведінки адвоката та його недобросовісне ставлення до професійних обов’язків

- зазначав Місяць.

7 з 13 вересневих засідань не відбулися або були перенесені 

Однак, подібна ситуація стала радше правилом, ніж винятком. Лише у вересні з 13 засідань, сім були перенесені або не відбулися через клопотання сторони захисту. 

Головуючий суддя Віктор Чаплицький визнав причини неявок аддвокатів у засідання неповажними та направив відповідну інформацію до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Тепер там мають оцінити, чи містять дії захисників ознаки дисциплінарного проступку.

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Показовим стало і засідання 1 жовтня, тоді суд розглядав питання про продовження запобіжних заходів Русакову та Бєлоцерковській. Адвокатів обох обвинувачених не було, щоб не відкладати розгляд, суд залучив захисників за призначенням.

Опитані УНН юристи не виключають, що сукупність процесуальних дій захисту може врешті призвести до спливу строків давності. У такому разі навіть якщо провину лікарів буде доведено, вони можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності та не понести передбаченого законом покарання.

Нагадаємо

Київський районний суд Одеси розглядає кримінальну справу щодо лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Їх обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником.

За версією слідства, під час лікування бізнесмена Аднана Ківана дії або бездіяльність медиків могла призвели до розвитку післяопераційних ускладнень і сепсису, що на тлі онкологічного захворювання могло спричинити смерть пацієнта. Остаточну оцінку доказам, діям медиків та питанню їхньої винуватості має надати суд.

Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?02.09.26, 12:30 • 72261 перегляд

Євген Царенко

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