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Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex Віталій Русаков намагається дискредитувати суд замість того аби дати правосуддю оцінити докази у справі. Подібну тактику може застосовувати й сама клініка - родини померлих пацієнтів неодноразово заявляли про тиск на них.

Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?

Лікар має право захищатися в суді, клініка - відстоювати свою репутацію, а пацієнти - говорити про пережите. Усе це інструменти демократичного суспільства. Однак коли замість відповідей на складні питання починаються публічні приниження головуючого судді, а люди, які розповідають про свій досвід лікування, говорять про страх фізичної розправи - це виходить далеко за межі звичайного захисту своєї позиції. Що відбувається у Справі Odrex, читайте в матеріалі УНН.

Деталі

Найпоказовіший приклад - поведінка одного з обвинуваченого у медичній недбалості лікарів Odrex Віталія Русакова. Поки суд досліджує докази у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана, сам лікар активно веде соцмережі, коментуючи перебіг закритого процесу та висміюючи його учасників. Русаков переходить до персональних випадів у бік суду, публікує меми та дописи про головуючого суддю Віктора Чаплицького, прокурорів і сам перебіг процесу.

У справі про медичну недбалість лікарів Odrex вперше за кілька тижнів відбулося повноцінне судове засідання10.08.26, 12:26 • 21101 перегляд

Суддя у відставці Олександр Ситников пояснював УНН, що публічні кампанії проти суддів, бездоказові звинувачення в їхній упередженості та спроби сформувати суспільне ставлення до рішення ще до його ухвалення можуть мати ознаки інформаційного тиску.

Ще далі Русаков пішов після того, як суд продовжив його відсторонення від посади у клініці Odrex. Відповідне рішення було прийняте аби обвинувачений не спілкувався зі свідками у справі. Тоді лікар звернувся до своїх пацієнтів із закликом скаржитися до Вищої ради правосуддя через те, що вони не можуть потрапити до нього на прийом.

Масові однотипні скарги можуть створювати психологічний тиск на суддю, навіть якщо надалі вони виявляться безпідставними. Суддя у такому випадку змушений витрачати час на пояснення та реагування на кожне звернення.

Я це проходив ще у 2014-2015 роках. У мене за рік з'явилося 15 скарг. До цього я працював майже 20 років і майже не мав скарг. Це безумовно тиск

- поділився власним досвідом Олександр Ситников.

Родини померлих пацієнтів також говорять про тиск

Ще один приклад тиску, який може застосовувати проти незручної правки клініка Odrex - психологічний пресинг, про який розповідали родини померлих пацієнтів.

Одна з них - Світлана Гук. Її чоловік помер після лікування в Odrex. За словами жінки, після цього вона зіткнулася не лише з фінансовими вимогами з боку клініки, а й із погрозами "забрати в неї все". Вдова пацієнта Odrex розповідала УНН, що тиск був настільки сильним, що в неї були суїцидальні думки.

Згодом, коментуючи чергове блокування платформи StopOdrex, де родини померлих і колишні пацієнти публікують свої історії, жінка розповіла про страх фізичної розправи.

Що буде далі? Прибирати "незручних" свідків чи як?

- говорила Світлана Гук.

Співзасновниця StopOdrex Христина Тоткайло, чий батько помер після лікування у клініці, розповіла, що замість прямої комунікації з родинами та відповідей на їхні претензії клініка обрала інший шлях - юридичну боротьбу.

Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex05.01.26, 11:07 • 188218 переглядiв

Євген Царенко

СуспільствоЗдоров'яКриміналПублікації
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