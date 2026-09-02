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Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?

Киев • УНН

 • 8992 просмотра

Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex Виталий Русаков пытается дискредитировать суд вместо того, чтобы позволить правосудию оценить доказательства по делу. Подобную тактику может применять и сама клиника — родственники умерших пациентов неоднократно заявляли о давлении на них.

Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?

Врач имеет право защищаться в суде, клиника — отстаивать свою репутацию, а пациенты — рассказывать о пережитом. Всё это инструменты демократического общества. Однако когда вместо ответов на сложные вопросы начинаются публичные унижения председательствующего судьи, а люди, рассказывающие о своём опыте лечения, говорят о страхе физической расправы, — это далеко выходит за рамки обычной защиты своей позиции. Что происходит в деле Odrex, читайте в материале УНН.

Детали

Наиболее показательный пример — поведение одного из врачей Odrex, обвиняемых в медицинской халатности, Виталия Русакова. Пока суд исследует доказательства по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана, сам врач активно ведёт социальные сети, комментируя ход закрытого процесса и высмеивая его участников. Русаков переходит к персональным выпадам в адрес суда, публикует мемы и посты о председательствующем судье Викторе Чаплицком, прокурорах и самом ходе процесса.

По делу о медицинской халатности врачей Odrex впервые за несколько недель состоялось полноценное судебное заседание10.08.26, 12:26 • 21103 просмотра

Судья в отставке Александр Ситников объяснял УНН, что публичные кампании против судей, бездоказательные обвинения в их предвзятости и попытки сформировать общественное отношение к решению ещё до его вынесения могут иметь признаки информационного давления.

Ещё дальше Русаков пошёл после того, как суд продлил его отстранение от должности в клинике Odrex. Соответствующее решение было принято, чтобы обвиняемый не общался со свидетелями по делу. Тогда врач обратился к своим пациентам с призывом жаловаться в Высший совет правосудия из-за того, что они не могут попасть к нему на приём.

Массовые однотипные жалобы могут создавать психологическое давление на судью, даже если впоследствии они окажутся необоснованными. Судья в таком случае вынужден тратить время на объяснения и реагирование на каждое обращение.

Я прошёл через это ещё в 2014–2015 годах. За год у меня появилось 15 жалоб. До этого я работал почти 20 лет и практически не имел жалоб. Это, безусловно, давление

— поделился собственным опытом Александр Ситников.

Семьи умерших пациентов также говорят о давлении

Ещё один пример давления, которое клиника Odrex может применять против неудобной правды, — психологический прессинг, о котором рассказывали семьи умерших пациентов.

Одна из них — Светлана Гук. Её муж умер после лечения в Odrex. По словам женщины, после этого она столкнулась не только с финансовыми требованиями со стороны клиники, но и с угрозами «забрать у неё всё». Вдова пациента Odrex рассказывала УНН, что давление было настолько сильным, что у неё возникали суицидальные мысли.

Позже, комментируя очередную блокировку платформы StopOdrex, где семьи умерших и бывшие пациенты публикуют свои истории, женщина рассказала о страхе физической расправы.

Что будет дальше? Убирать «неудобных» свидетелей или как?

— говорила Светлана Гук.

Соосновательница StopOdrex Кристина Тоткайло, чей отец умер после лечения в клинике, рассказала, что вместо прямого общения с семьями и ответов на их претензии клиника выбрала другой путь — юридическую борьбу.

Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex05.01.26, 11:07 • 188218 просмотров

Евгений Царенко

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