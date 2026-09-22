Как пользоваться арестованным счётом во время военного положения

Арест денежных средств на банковских счетах — один из механизмов принудительного исполнения решений в отношении должника. Если человек не исполняет решение добровольно, государственный или частный исполнитель может ограничить его возможность распоряжаться деньгами и направить средства на погашение задолженности. Одновременно закон устанавливает ряд исключений. Например, во время военного положения людям разрешают пользоваться определённой суммой с одного арестованного счёта.

Что нужно сделать, чтобы пользоваться такими средствами, выяснял УНН.

Когда могут арестовать деньги на счёте

Для принудительного взыскания денег со счёта человека, который задолжал, соответствующие органы должны открыть исполнительное производство. Закон Украины "Об исполнительном производстве" предусматривает принудительное исполнение требований, которые прописаны в:

исполнительных листах;

судебных решениях;

отдельных определениях и постановлениях судов,

других документах, которые закон признаёт исполнительными.

Речь идёт о механизме, который могут применять к различным видам задолженности после появления законных оснований для принудительного исполнения.

После открытия производства исполнитель направляет запросы в банки, чтобы выяснить, какие средства есть у должника. Взыскивать задолженность в первую очередь будут с денежных средств человека в гривнах и иностранной валюте. Однако финансовый арест может распространяться и на средства, которые будут поступать на счета после вынесения постановления.

Кроме того, закон предусматривает возможность ареста электронных денег и других определённых активов должника.

При этом взыскивать можно будет только ту сумму средств, о которой говорится в определениях соответствующих органов. Но здесь стоит подчеркнуть, что в эту сумму входит не только "тело" долга. Человеку также придётся уплатить:

исполнительский сбор;

расходы исполнительного производства;

штрафы;

основное вознаграждение частного исполнителя.

Всё это — только в предусмотренных законом случаях.

Какие средства нельзя взыскивать для выплаты долга

Перечень средств, которые Государственная исполнительная служба (ГИС) не может взыскать с человека для погашения задолженности, устанавливает закон. Речь идёт о определённых социальных и компенсационных выплатах:

пособие в связи с беременностью и родами;

единовременное пособие при рождении ребёнка;

пособие при усыновлении;

выплаты на детей, над которыми установили опеку или попечительство и т. п.

Не подлежат взысканию и отдельные компенсации работникам, например связанные со служебной командировкой или переводом на работу в другую местность. Отдельно закон запрещает арестовывать средства на счетах со специальным режимом использования и других счетах, в отношении которых прямо установлен запрет на взыскание. Если банк получает постановление об аресте такого счёта, он должен сообщить исполнителю о соответствующих ограничениях.

На практике должнику важно не ограничиваться сообщением банка о том, что деньги имеют социальное происхождение. Если защищённые законом выплаты оказались под арестом, стоит получить подтверждающие документы о назначении и происхождении средств и передать их исполнителю.

Когда арест со счёта должны снять

Одно из основных оснований для снятия ареста со счёта и его разблокировки — полное исполнение требований исполнительного документа и уплата необходимой суммы для погашения требований взыскателей, исполнительского сбора, расходов производства и предусмотренных законом штрафов.

Кроме того, арест со средств могут снять, если ГИС получит информацию о том, что счёт имеет специальный режим использования или речь идёт о конкретных средствах, взыскивать которые запрещает закон. Однако, как мы уже отмечали выше, для этого ГИС / частный исполнитель должны получить соответствующие документы. В таком случае арест со счёта должны снять на следующий день после того, как профильное ведомство получило такие документы.

Арест счетов могут отменить и в том случае, если исполнитель нарушит саму процедуру.

Обратим внимание: если человек считает действия или бездействие исполнителя незаконными, он имеет право их обжаловать. Что касается исполнения судебного решения, жалобу можно подать в суд, выдавший исполнительный документ. Действия во время исполнения решений других органов можно обжаловать в административном суде в соответствии с установленной законом процедурой.

Сколько денег можно использовать во время военного положения с арестованного счета

Даже если ГИС арестовала средства за долги, учитывая военное положение в стране, человек может продолжать тратить средства. Но для этого нужно будет выбрать только один банковский счет. Дополнительно с него можно оплачивать налоги и сборы без учета факта ареста.

Однако даже на такой счет установят лимит: ежемесячно можно будет использовать сумму, не превышающую двух минимальных заработных плат, установленных законом о государственном бюджете по состоянию на 1 января соответствующего года. В настоящее время это 17 тыс. 294 грн.

Как определить счет для расходных операций

Должник должен обратиться к государственному или частному исполнителю, который ведет исполнительное производство, с заявлением об определении одного текущего счета. В нем необходимо указать номер счета по стандарту IBAN и наименование банка, в котором он открыт. После рассмотрения заявления исполнитель выносит постановление об определении текущего счета для осуществления расходных операций. После получения такого постановления банк разрешает операции в установленном законом размере.

Отметим: даже если у человека арестованы счета в нескольких банках, определить для таких операций можно только один из них. То же правило действует, если в отношении должника одновременно открыто несколько исполнительных производств: для всех них определяется один текущий счет.

Например, наличие трех исполнительных производств не означает, что должник получит три отдельных лимита по 17 294 грн. Общая доступная сумма в 2026 году остается в пределах двух минимальных зарплат в месяц.

Что делать, если счет арестовали

Прежде всего стоит выяснить, кто и в рамках какого исполнительного производства наложил арест. Информацию часто предоставляет сам банк в мобильном приложении.

После этого нужно проверить сумму долга и основания взыскания.

Если долг существует, но человеку необходим доступ к деньгам на повседневные расходы, во время военного положения можно обратиться к исполнителю с заявлением об определении одного счета для расходных операций. Если же под арест попали средства, на которые законом запрещено обращать взыскание, необходимо получить документы, подтверждающие их происхождение или специальный режим счета, и передать их исполнителю с требованием снять арест.

После полного погашения задолженности также стоит проверить, вынес ли исполнитель соответствующее постановление и получил ли его банк.

Напомним

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