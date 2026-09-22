До 11 часов задержки: какие поезда больше всего отстают от графика

После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки

После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки

После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки

После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки

Макрон и Трамп обсудили прекращение ударов Украины и России по энергетическим объектам

Макрон и Трамп обсудили прекращение ударов Украины и России по энергетическим объектам

Макрон и Трамп обсудили прекращение ударов Украины и России по энергетическим объектам

Макрон и Трамп обсудили прекращение ударов Украины и России по энергетическим объектам