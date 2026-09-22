До 11 часов задержки: какие поезда больше всего отстают от графика
Киев • УНН
Больше всего задерживаются рейсы Запорожье-Перемышль и Днепр–Ужгород - на 11 часов. "Укрзализныця" предупреждает, что время меняется.
Из-за постоянных обстрелов рф в Украине задерживается ряд пассажирских поездов. Самая большая задержка составляет 11 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Укрзалізницю».
На каких направлениях самые большие задержки
По информации «Укрзалізниці», больше всего задерживаются рейсы Запорожье – Перемышль и Днепр – Ужгород, оба поезда отстают от графика на 11 часов. Днепр – Львов задерживается на 9 часов 50 минут. Еще на 9 часов 30 минут отстают рейсы Днепр – Львов и Днепр – Трускавец.
На 7 часов 20 минут задерживаются поезда Днепр – Черновцы и Днепр – Ивано-Франковск. В свою очередь, поезд Днепр – Львов отстает на 7 часов 10 минут, а Запорожье – Ивано-Франковск – на 7 часов.
Также на 6 часов 30 минут задерживаются рейсы Ужгород – Днепр и Перемышль – Запорожье. На 5 часов 40 минут отстает рейс Харьков – Одесса, тогда как Одесса – Днепр – на 5 часов 30 минут.
Задерживаются рейсы из/в Киев и за границу
Поезда Кременчуг – Киев и Кропивницкий – Киев отстают на 6 часов 20 минут.
Поезд Запорожье – Киев задерживается на 5 часов 50 минут, а Ужгород – Киев — на 5 часов 30 минут.
Еще ряд поездов задерживается на 5 часов и менее. В частности, рейс Перемышль – Киев отстает на 3 часа 50 минут, тогда как Киев – Кишинев — на 2 часа 30 минут.
Также более чем на два часа задерживаются поезда Солотвино – Киев, Одесса – Перемышль и Киев – Перемышль.
В «Укрзалізниці» отмечают, что задержка рассчитывается автоматически и может изменяться.
Напомним
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