До 11 годин затримки: які поїзди найбільше відстають від графіка

Через постійні обстріли рф, в Україні затримуються низка пасажирських поїздів. Найбільша затримка становить 11 годин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

У яких напрямках найбільші затримки

За інформацією Укрзалізниці, найбільше затримуються рейси Запоріжжя – Перемишль та Дніпро – Ужгород, обидва потяги відстають від графіка на 11 годин. Дніпро – Львів затримується на 9 годин 50 хвилин. Ще на 9 годин 30 хвилин відстають рейси Дніпро – Львів та Дніпро – Трускавець.

На 7 годин 20 хвилин затримуються поїзди Дніпро – Чернівці та Дніпро – Івано-Франківськ. Натомість, поїзд Дніпро – Львів відстає на 7 годин 10 хвилин, а Запоріжжя – Івано-Франківськ – на 7 годин.

Також на 6 годин 30 хвилин затримуються рейси Ужгород – Дніпро та Перемишль – Запоріжжя. На 5 годин 40 хвилин відстає рейс Харків – Одеса, тоді як Одеса – Дніпро – на 5 годин 30 хвилин.

Затримуються рейси з/до Києва та за кордон

Поїзди Кременчук – Київ та Кропивницький – Київ відстають на 6 годин 20 хвилин.

Поїзд Запоріжжя – Київ затримується на 5 годин 50 хвилин, а Ужгород – Київ на 5 годин 30 хвилин.

Ще низка поїздів затримується на 5 годин і менше. Зокрема, рейс Перемишль – Київ відстає на 3 години 50 хвилин, тоді як Київ – Кишинів – на 2 години 30 хвилин.

Також на понад дві години затримуються поїзди Солотвино – Київ, Одеса – Перемишль та Київ – Перемишль.

В Укрзалізниці зазначають, що затримка розраховується автоматично та може змінюватися.

Нагадаємо

росія у ніч на 22 вересня атакувала Київ та 13 областей в Україні, під ударом були бізнес, склади, залізниця, енергетика, відомо про 4 загиблих, 11 постраждалих.