Кропивницький

Де чекати спеку до + 36°, а де - короткочасних дощів: синоптики дали прогноз на добу

В Україні очікується спека до 35-36°, особливо на півдні та Кіровоградщині. У західних областях та на Вінничині прогнозуються короткочасні дощі та грози, в Карпатах можливий туман.