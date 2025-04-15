В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО зробив заяву після слів віцепрезидента США щодо "припинення вогню", наголосивши, що реальність не вийде заперечувати.
Чоловік помер у лікарні Кропивницького від численних опіків, отриманих внаслідок масованої дронової атаки 19 березня. Тоді постраждало 11 людей, серед яких 4 неповнолітніх.
У ніч на 24 березня Росія атакувала Україну 99 дронами різних типів, зокрема Shahed. Українські сили ППО збили 57 ударних БпЛА, але постраждали п'ять областей.
Внаслідок масованої атаки дронів на Кропивницький 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, їм надається вся необхідна допомога.
Внаслідок масованої атаки дронів на Кропивницький 19 березня поранено 11 людей, серед яких 4 неповнолітніх. Пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру.
Вночі Росія атакувала Кропивницький 25 безпілотниками, пошкоджено житлові будинки та залізницю. Поранено 10 людей, серед них дитина, про що повідомила посол ЄС.
Вночі 19 березня російські дрони атакували Кропивницький, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки у кількох районах міста. За попередніми даними, постраждало 8 людей, серед них одна дитина.
Внаслідок масованої атаки на Кропивницький поранення отримали десятеро людей, серед яких четверо дітей. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки.
У Кропивницькому внаслідок масованої атаки пошкоджено житлові будинки, є поранені, серед яких дитина. Розгорнуто пункт незламності, комунальні служби ліквідовують наслідки.
Російські дрони атакували житлові мікрорайони Кропивницького, зокрема Новомиколаївку та Балашівку. Інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.
19 березня в Україні очікується холодна погода з невеликими опадами. З 20 березня, у день весняного рівнодення, почнеться потепління до +8…+14 °C.
У Миколаєві зафіксовано вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу балістичної зброї в п'яти областях України.
Ринок оренди житла зосередився у трьох містах-хабах: Дніпрі, Полтаві та Кропивницькому. Орендарі надають перевагу сучасним будинкам та квартирам нижче 7 поверху через безпекові фактори.
Вночі рф атакувала Україну 50 дронами та 4 ракетами. Сили оборони збили 40 БПЛА у різних областях, 7 втрачено, 3 повернули. Ракети не досягли цілей, бойова робота триває.
У ніч на 21 жовтня росія атакувала Україну ракетами та 116 дронами. Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 59 ворожих безпілотників.
24-річний студент-юрист пропонував допомогу у фіктивному вступі до польського університету за 10 тис. дол. Його затримали після отримання частини коштів від "клієнтів".
Вночі над Україною збито 12 з 17 російських ударних дронів. Ворог також завдав ракетних ударів по Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.
У багатьох областях України надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів. Правоохоронці підтвердили інформацію у кількох містах, відбувається евакуація з деяких будівель.
Повітряні сили ЗСУ оновили дані про переміщення ворожих БпЛА. Зафіксовано рух дронів у районах Чернігова, Кропивницького та Дніпра в різних напрямках.
Вночі 3 жовтня Росія атакувала Україну 105 дронами "Шахед". Сили ППО збили 78 безпілотників у 15 областях, 23 були втрачені через РЕБ, один полетів у Білорусь.
Вночі 24 вересня ППО України відбила масштабну атаку з використанням 85 засобів повітряного нападу. Збито 66 ударних БпЛА типу "Shahed" та виявлено інші ракети противника.
Ворожа атака на Кропивницький пошкодила житлові будинки та спричинила пожежу. Є один загиблий, 90-річна жінка отримала легкі поранення, не потребує госпіталізації.
Голова Кіровоградської ОВА повідомив про атаку ворога на регіон. У Кропивницькому зафіксовано серію вибухів, Повітряні сили ЗСУ попереджали про "шахеди" та БпЛА в області.
У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Місцевим жителям рекомендують залишатися в укриттях та не публікувати фото чи відео можливих наслідків у соцмережах.
В Україні 18 серпня очікується спекотна погода з температурою до 35-36° на півдні. Місцями можливі короткочасні дощі та грози, особливо в західних та центральних областях.
В Україні очікується спека до 35-36°, особливо на півдні та Кіровоградщині. У західних областях та на Вінничині прогнозуються короткочасні дощі та грози, в Карпатах можливий туман.
У Сумах і Дніпрі повідомили про вибухи. У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння, про що попередили Повітряні сили ЗСУ.
Уночі над Україною збито 5 дронів, запущених росією. Ворог також атакував 3 балістичними ракетами "Іскандер-М". До протиповітряного бою залучено мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.