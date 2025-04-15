Кропивницький

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26147 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156190 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 136034 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139000 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134693 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134678 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196377 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77581 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164660 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116956 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

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"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО зробив заяву після слів віцепрезидента США щодо "припинення вогню", наголосивши, що реальність не вийде заперечувати.

Війна • 29 березня, 14:13 • 136312 перегляди

У Кропивницькому помер поранений під час атаки рф чоловік з 90% опіків

Чоловік помер у лікарні Кропивницького від численних опіків, отриманих внаслідок масованої дронової атаки 19 березня. Тоді постраждало 11 людей, серед яких 4 неповнолітніх.

Війна • 28 березня, 09:39 • 29134 перегляди

рф атакувала Україну 99 дронами: збито 57 безпілотників

У ніч на 24 березня Росія атакувала Україну 99 дронами різних типів, зокрема Shahed. Українські сили ППО збили 57 ударних БпЛА, але постраждали п'ять областей.

Війна • 24 березня, 06:59 • 30973 перегляди

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Внаслідок масованої атаки дронів на Кропивницький 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, їм надається вся необхідна допомога.

Суспільство • 20 березня, 19:47 • 38363 перегляди

На Кіровоградщині кількість поранених через масовану атаку рф дронами зросла до 11

Внаслідок масованої атаки дронів на Кропивницький 19 березня поранено 11 людей, серед яких 4 неповнолітніх. Пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру.

Війна • 20 березня, 10:07 • 11787 перегляди

"Ось чого варте слово кремля" - посол ЄС про масовану атаку рф на Кропивницький

Вночі Росія атакувала Кропивницький 25 безпілотниками, пошкоджено житлові будинки та залізницю. Поранено 10 людей, серед них дитина, про що повідомила посол ЄС.

Війна • 20 березня, 07:59 • 11600 перегляди

"Так виглядає припинення вогню від путіна": в ОП відреагували на наймасованішу ворожу атаку на Кропивницький

Вночі 19 березня російські дрони атакували Кропивницький, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки у кількох районах міста. За попередніми даними, постраждало 8 людей, серед них одна дитина.

Війна • 20 березня, 06:37 • 15649 перегляди

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Внаслідок масованої атаки на Кропивницький поранення отримали десятеро людей, серед яких четверо дітей. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки.

Війна • 20 березня, 05:38 • 123668 перегляди

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

У Кропивницькому внаслідок масованої атаки пошкоджено житлові будинки, є поранені, серед яких дитина. Розгорнуто пункт незламності, комунальні служби ліквідовують наслідки.

Війна • 20 березня, 01:00 • 145875 перегляди

Кропивницький зазнав масованої атаки БпЛА: під ударом житлові райони

Російські дрони атакували житлові мікрорайони Кропивницького, зокрема Новомиколаївку та Балашівку. Інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.

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Діденко повідомила, коли в Україну прийде справжня весняна погода

19 березня в Україні очікується холодна погода з невеликими опадами. З 20 березня, у день весняного рівнодення, почнеться потепління до +8…+14 °C.

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У Миколаєві пролунав вибух - мер

У Миколаєві зафіксовано вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу балістичної зброї в п'яти областях України.

Війна • 28 січня, 18:05 • 29678 перегляди
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Ринок оренди "завмер" до весни: експертка назвала міста, де він все ще активний

Ринок оренди житла зосередився у трьох містах-хабах: Дніпрі, Полтаві та Кропивницькому. Орендарі надають перевагу сучасним будинкам та квартирам нижче 7 поверху через безпекові фактори.

Суспільство • 6 грудня, 07:03 • 208686 перегляди

рф атакувала Україну 4 ракетами та 50 безпілотниками, збито 40 дронів

Вночі рф атакувала Україну 50 дронами та 4 ракетами. Сили оборони збили 40 БПЛА у різних областях, 7 втрачено, 3 повернули. Ракети не досягли цілей, бойова робота триває.

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У ніч на 21 жовтня росія атакувала Україну ракетами та 116 дронами. Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 59 ворожих безпілотників.

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"Вступ" до університету у Польщі за 10 тис. доларів: у Києві ліквідували схему переправлення призовників за кордон

24-річний студент-юрист пропонував допомогу у фіктивному вступі до польського університету за 10 тис. дол. Його затримали після отримання частини коштів від "клієнтів".

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У небі над Україною збили 12 із 17 дронів. Ворог вдарив 7 ракетами по Миколаївщині

Вночі над Україною збито 12 з 17 російських ударних дронів. Ворог також завдав ракетних ударів по Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

Війна • 15 жовтня, 05:35 • 22249 перегляди

Масове "замінування" адмінбудівель та навчальних закладів в Україні: що відомо

У багатьох областях України надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів. Правоохоронці підтвердили інформацію у кількох містах, відбувається евакуація з деяких будівель.

Суспільство • 14 жовтня, 12:02 • 24994 перегляди

Повітряні сили попередили про ворожі дрони у районах Чернігова, Кропивницького і Дніпра

Повітряні сили ЗСУ оновили дані про переміщення ворожих БпЛА. Зафіксовано рух дронів у районах Чернігова, Кропивницького та Дніпра в різних напрямках.

Війна • 11 жовтня, 12:08 • 14065 перегляди

Над Україною збили 78 зі 105 "шахедів" за ніч, 23 втрачено, один полетів у білорусь

Вночі 3 жовтня Росія атакувала Україну 105 дронами "Шахед". Сили ППО збили 78 безпілотників у 15 областях, 23 були втрачені через РЕБ, один полетів у Білорусь.

Війна • 3 жовтня, 05:33 • 23909 перегляди

Над Україною вночі збили 66 "шахедів"

Вночі 24 вересня ППО України відбила масштабну атаку з використанням 85 засобів повітряного нападу. Збито 66 ударних БпЛА типу "Shahed" та виявлено інші ракети противника.

Війна • 24 вересня, 05:21 • 43897 перегляди

У Кропивницькому внаслідок атаки рф є загиблий та поранена, пошкоджено будинки

Ворожа атака на Кропивницький пошкодила житлові будинки та спричинила пожежу. Є один загиблий, 90-річна жінка отримала легкі поранення, не потребує госпіталізації.

Війна • 18 вересня, 06:40 • 15684 перегляди

Ворог атакує Кіровоградщину, ПС ЗСУ попереджали про "шахеди"

Голова Кіровоградської ОВА повідомив про атаку ворога на регіон. У Кропивницькому зафіксовано серію вибухів, Повітряні сили ЗСУ попереджали про "шахеди" та БпЛА в області.

Війна • 18 вересня, 06:09 • 17663 перегляди

У Кропивницькому чутно вибухи

У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Місцевим жителям рекомендують залишатися в укриттях та не публікувати фото чи відео можливих наслідків у соцмережах.

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Спека до 36° та місцями дощі: прогноз погоди на 18 серпня

В Україні 18 серпня очікується спекотна погода з температурою до 35-36° на півдні. Місцями можливі короткочасні дощі та грози, особливо в західних та центральних областях.

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Де чекати спеку до + 36°, а де - короткочасних дощів: синоптики дали прогноз на добу

В Україні очікується спека до 35-36°, особливо на півдні та Кіровоградщині. У західних областях та на Вінничині прогнозуються короткочасні дощі та грози, в Карпатах можливий туман.

Суспільство • 17 серпня, 06:57 • 27367 перегляди

У Сумах і Дніпрі знову повідомили про чутні вибухи на тлі загрози балістики

У Сумах і Дніпрі повідомили про вибухи. У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння, про що попередили Повітряні сили ЗСУ.

Війна • 16 серпня, 09:11 • 34464 перегляди

У небі над Україною вночі знищили усі з 5 ворожих дронів, війська рф атакували трьома "Іскандерами"

Уночі над Україною збито 5 дронів, запущених росією. Ворог також атакував 3 балістичними ракетами "Іскандер-М". До протиповітряного бою залучено мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.

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