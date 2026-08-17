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У Кропивницькому після пожежі фіксують погіршення якості повітря, але закликали не панікувати

Київ • УНН

 • 312 перегляди

У Кропивницькому після пожежі на території відстійників підприємства зафіксовано перевищення норм пилу, формальдегіду та сірчистого ангідриту. Голова ОВА закликав зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

У Кропивницькому після пожежі фіксують погіршення якості повітря, але закликали не панікувати

У Кропивницькому після пожежі на території недіючих відстійників підприємства з водопостачання та водовідведення, фіксують перевищення у повітрі допустимих норм за трьома показниками, повідомив у соцмережах голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у понеділок, пише УНН.

Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб продовжують аналіз якості повітря в обласному центрі. Зранку зафіксовано перевищення допустимих норм за трьома показниками: пил – в 1,4 рази, формальдегід – у 2 рази, ангідрит сірчистий – у 2,3 рази

- вказав Райкович.

Голова ОВА наголосив: "Друзі, це не привід для паніки. Треба дотримуватись найпростіших рекомендацій: зачинити вікна, за можливості обмежте перебування на вулиці, або будьте в масках, робіть вологе прибирання та пийте побільше води".

Служби, з його слів, продовжують моніторинг.

У Кропивницькому сильне задимлення через пожежу на відстійниках, перевірять якість повітря17.08.26, 09:00 • 1828 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я
Повітряна тривога
Кропивницький