У Кропивницькому сильне задимлення через пожежу на відстійниках, перевірять якість повітря

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У Кропивницькому спостерігається задимлення через пожежу на тлі спеки на території недіючих відстійників підприємства з водопостачання та водовідведення, місцевим радять обмежити перебування на вулицях на тлі очікувань результатів замірів повітря, повідомив у соцмережах у понеділок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

У Кропивницькому районі через спеку виникла пожежа на території недіючих відстійників ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення - ред.). Через це в обласному центрі спостерігається сильне задимлення - написав Райкович

З його слів, станом на зараз площа тління - 0,8 га. На місці працюють підрозділи ДСНС.

"Поставив завдання фахівцям обласного центру контролю та профілактики хвороб оперативно провести дослідження якості повітря. А поки зачиняйте вікна та двері у помешканнях, за можливості обмежуйте перебування на відкритому повітрі, на вулиці обов’язково використовуйте захисні маски або респіратори, - зазначив голова ОВА. - Ситуація перебуває під контролем. Про результати замірів повітря та перебіг ліквідації тління повідомимо".

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