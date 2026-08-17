В Кропивницком сильное задымление из-за пожара на отстойниках, проверят качество воздуха

В Кропивницком наблюдается задымление из-за пожара на фоне жары на территории неработающих отстойников предприятия водоснабжения и водоотведения; местным жителям советуют ограничить пребывание на улицах в ожидании результатов замеров воздуха, сообщил в соцсетях в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

В Кропивницком районе из-за жары возник пожар на территории неработающих отстойников ОКВП "Днепр-Кировоград" (предоставляет услуги централизованного водоснабжения и водоотведения — ред.). Из-за этого в областном центре наблюдается сильное задымление — написал Райкович

По его словам, по состоянию на данный момент площадь тления составляет 0,8 га. На месте работают подразделения ГСЧС.

"Поставил задачу специалистам областного центра контроля и профилактики болезней оперативно провести исследование качества воздуха. А пока закрывайте окна и двери в жилых помещениях, по возможности ограничьте пребывание на открытом воздухе, на улице обязательно используйте защитные маски или респираторы, — отметил глава ОВА. — Ситуация находится под контролем. О результатах замеров воздуха и ходе ликвидации тления сообщим".

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