В Ровненской области ликвидировали пожар на предприятии по производству пенопласта: что говорят о загрязнении воздуха

$44.870.0451.760.02
ukenru
Эксклюзив
06:13 • 8278 просмотра
Как выбрать натуральный мёд: простые способы проверки
05:31 • 10160 просмотра
Трамп подтвердил секретный рейс из Турции с самолётом-приманкой
01:38 • 9318 просмотра
Иран заявил о разработке ракеты дальностью 15 тысяч км для ударов по США
12 августа, 00:14 • 8476 просмотра
россияне атаковали Запорожье, повреждены торговый центр и частный домPhoto
11 августа, 17:36 • 29215 просмотра
Украина соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности - отчёт Госдепартамента США
11 августа, 16:00 • 30161 просмотра
Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат
Эксклюзив
11 августа, 13:33 • 28873 просмотра
Удары по портам и логистическим сетям — каких последствий может ожидать УкраинаPhoto
11 августа, 13:24 • 26641 просмотра
В ОГП подтвердили информацию о более чем 70 производствах в отношении руководителей ТЦК
11 августа, 12:10 • 27319 просмотра
В Европе заканчиваются ракеты для Patriot в критический для Украины момент - Politico
11 августа, 11:34 • 19215 просмотра
США продали на металлолом два подсанкционных российских нефтяных танкера компании из ОАЭ - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3м/с
60%
751мм
Популярные новости
В Новороссийске обломки БПЛА повредили шесть жилых домов, есть пострадавшиеVideo12 августа, 00:17 • 7668 просмотра
Четыре члена экипажа погибли во время атаки в Красном море, у берегов Пакистана сообщили об ударе по судну12 августа, 00:38 • 4238 просмотра
США нанесли ракетный удар Hellfire по грузовому судну, направлявшемуся в Иран12 августа, 01:16 • 6306 просмотра
Республиканцы Южной Каролины выбирают кандидата в Сенат после смерти Линдси Грэма02:16 • 7024 просмотра
США прогнозируют перебои с поставками нефти из-за войны в Иране до 2027 года02:37 • 5630 просмотра
публикации
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны11 августа, 13:10 • 30112 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
Эксклюзив
11 августа, 11:20 • 37421 просмотра
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo11 августа, 08:23 • 38205 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 141783 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10 августа, 13:51 • 111765 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сергей Лысак
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Великобритания
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 13885 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 141790 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 83742 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 93084 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 159401 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Таймс
Хвасонг-18

В Ровненской области ликвидировали пожар на предприятии по производству пенопласта: что говорят о загрязнении воздуха

Киев • УНН

 • 2148 просмотра

В селе Варковичи горело предприятие по производству пенопласта и сухих смесей. Пожар ликвидировали, жертв нет, однако было зафиксировано превышение концентраций диоксида азота и сажи в воздухе.

В Ровненской области ликвидировали пожар на предприятии по производству пенопласта: что говорят о загрязнении воздуха

В Ровенской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории предприятия, сообщили в ГУ ГСЧС области вечером 11 августа, пишет УНН.

Детали

Сообщение о возгорании складского здания в селе Варковичи Дубенского района спасатели получили 11 августа в 12:32.

"Прибыв на место вызова, спасатели увидели, что огонь охватил складские помещения. Также горела сухая трава на открытой территории рядом со складом", — говорится в сообщении.

Как указано, в 15:04 пожар был локализован, а в 17:49 полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены 17 единиц спецтехники и 48 спасателей.

Причина пожара и размер нанесённого ущерба в настоящее время устанавливаются.

Как сообщали в Варковицкой сельской территориальной громаде в Facebook, горело предприятие, занимающееся производством плит и листов из пластмасс (пенопласта/пенополистирола) и сухих строительных смесей, и посоветовали закрывать окна.  

Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней сообщал, что по состоянию на 20 часов 11 августа по результатам последних лабораторных исследований в селе Варковичи зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций: диоксида азота — в 1,4 раза; сажи — почти в 3 раза.

В селе Молодёжное также зафиксировано превышение: диоксида азота — в 1,1 раза; сажи — в 2 раза. По другим исследуемым показателям — диоксиду серы, формальдегиду и фенолу — превышений не выявлено.

Пожар в Ровненской области вызвал локальное загрязнение воздуха, уровень — не критический11.08.26, 18:47 • 2884 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Пожары
Ровненская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям