В Ровненской области ликвидировали пожар на предприятии по производству пенопласта: что говорят о загрязнении воздуха
Киев • УНН
В селе Варковичи горело предприятие по производству пенопласта и сухих смесей. Пожар ликвидировали, жертв нет, однако было зафиксировано превышение концентраций диоксида азота и сажи в воздухе.
В Ровенской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории предприятия, сообщили в ГУ ГСЧС области вечером 11 августа, пишет УНН.
Детали
Сообщение о возгорании складского здания в селе Варковичи Дубенского района спасатели получили 11 августа в 12:32.
"Прибыв на место вызова, спасатели увидели, что огонь охватил складские помещения. Также горела сухая трава на открытой территории рядом со складом", — говорится в сообщении.
Как указано, в 15:04 пожар был локализован, а в 17:49 полностью ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению пожара были привлечены 17 единиц спецтехники и 48 спасателей.
Причина пожара и размер нанесённого ущерба в настоящее время устанавливаются.
Как сообщали в Варковицкой сельской территориальной громаде в Facebook, горело предприятие, занимающееся производством плит и листов из пластмасс (пенопласта/пенополистирола) и сухих строительных смесей, и посоветовали закрывать окна.
Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней сообщал, что по состоянию на 20 часов 11 августа по результатам последних лабораторных исследований в селе Варковичи зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций: диоксида азота — в 1,4 раза; сажи — почти в 3 раза.
В селе Молодёжное также зафиксировано превышение: диоксида азота — в 1,1 раза; сажи — в 2 раза. По другим исследуемым показателям — диоксиду серы, формальдегиду и фенолу — превышений не выявлено.
Пожар в Ровненской области вызвал локальное загрязнение воздуха, уровень — не критический11.08.26, 18:47 • 2884 просмотра