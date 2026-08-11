Пожар в Ровненской области вызвал локальное загрязнение воздуха, уровень — не критический
Киев • УНН
В селе Варковичи зафиксировано повышение концентраций загрязняющих веществ после пожара на предприятии, уровни не критические. В других населённых пунктах превышений предельно допустимых уровней не выявлено.
Из-за пожара на предприятии в Ровенской области зафиксировали загрязнение атмосферного воздуха локального характера, передает УНН со ссылкой на Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней.
Детали
Специалисты Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней провели мониторинг качества атмосферного воздуха в связи с пожаром, возникшим на территории одного из предприятий в Дубенском районе.
По результатам проведенных лабораторных исследований загрязнение атмосферного воздуха имеет локальный характер — в селе Варковичи зафиксировано повышение концентраций отдельных загрязняющих веществ, однако уровни не являются критическими
Также специалисты провели измерения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, расположенных вблизи места пожара: Озеряны, Молодежное, Здолбица, Мизоч, Великая Омеляна.
По результатам исследований концентрации содержания вредных веществ в этих населенных пунктах не превышают предельно допустимых уровней.
Качество атмосферного воздуха в областном центре также удовлетворительное. В случае изменения показателей или получения новых результатов будет предоставлена дополнительная информация.
Напомним
В Ровенской области, в Дубенском районе, возник пожар на территории предприятия. Спасатели ликвидируют возгорание, причины и информация о пострадавших уточняются.